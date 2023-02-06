【港區國安法】47人初選案伍健偉林景楠認罪　16人開審料審90天

▲ 多人排隊入法庭。（梁偉榮攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，原有18人否認控罪，案件今（6日）移師西九龍裁判法院開審。「天水連線」前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠今改為認罪，餘下16人否認控罪，案件開審，預料審訊90天。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》3名指定高院法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰。

本案共有47名被告，其中29名被告早前已認罪，將待審訊完結後判刑，餘下18人今處理，當中伍健偉及林景楠今正式表示認罪，伍認罪時稱「法官閣下，我顛覆國家政權唔成功，我認罪」，林則稱「我認罪」。

兩人因認罪毋須參與餘下審訊，待審訊後判刑。

案件共有31人認罪，其餘16名被告則否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

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29名被告早前於交付高院程序中已認罪，包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉。

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記者：陳曉欣