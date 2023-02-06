【港區國安法】47人初選案趙家賢區諾軒林景楠鍾錦麟任證人　16人否認控罪料審90天　

▲ 多人排隊入法庭。（梁偉榮攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，原有18人否認控罪，案件今（6日）移師西九龍裁判法院開審。「天水連線」前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠今改為認罪，餘下16人否認控罪，案件開審，預料審訊90天。控方將傳召4名認罪被告趙家賢、區諾軒、鍾錦麟及林景楠將以從犯證人身份作供，頂證同案被告。控方開案陳詞指，眾被告藉組織或參與初選以取得立法會過半議席，繼而否決《財政預算案》癱瘓港府運作。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰。

本案共有47名被告，其中29名被告早前已認罪，將待審訊完結後判刑，餘下18人今處理，當中伍健偉及林景楠今正式表示認罪，伍認罪時稱「法官閣下，我顛覆國家政權未成功，我認罪」，林則稱「我認罪」，兩人毋須參與餘下審訊，林續准保釋。

控方透露，4名認罪被告趙家賢、區諾軒、鍾錦麟及林景楠將以從犯證人身份作供，最快於下周一(13日)出庭作供。

控方今讀出開案陳詞，提及將依賴以「從犯證人」（accomplice witness）供詞、與初選或癱瘓政府計劃有關的文章、宣傳活動等舉證。16名被告被指串謀顛覆國家政權，計劃在當選立法會議員後濫用權力，肆意否決政府提出的《財政預算案》或公共開支撥款議案，從而癱瘓港府運作及迫使特首辭職。

控方指，戴耀廷在2019年12月提出「攬炒」計劃，同月與區諾軒透過社交媒體發表大量文章遊說計劃。及至2020年4月，戴制定「真攬炒十步」路線圖，其中一步是肆意否決政府提出的《財政預算案》或公共開支撥款議案。實行計劃的主要步驟，是透過初選增加民主派取得多數立法會議席的勝算。

就本案的謀劃，控方指在港府自提出至撤回《逃犯條例》期間，發生連串暴力及破壞事件，法庭對2019年6月起發生的政治和社會事件應採取司法認知，並援引反修例示威者於同年6月12日及7月1日包圍立法會和闖入立法會大樓示威事件作例。

控方指，戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨5人被指是初選的組織者，負責設立初選框架和與參選人討論條款，控方形容5人對於計劃不可或缺。此外，香港民意研究所及民主動力（民動）負責協助統籌及提供後勤支援。

吳被指在3月19日發起「三投三不投」聯署，確保參選人遵守承諾，呼籲選民只投票予初選勝出者，並在《蘋果日報》及其Facebook專頁宣傳。

控方另指在2020年2月至7月，戴及區舉辦多場協調會議，與初選參與者討論如何落實初選，在立法會選舉中奪取35席以上議席以否決《財政預算案》，所有參選人均有出席。

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案件共有31人認罪，其餘16名被告則否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

29名被告早前於交付高院程序中已認罪，包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉。

審訊明（7日）續，控方將繼續宣讀開案陳詞。

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記者：陳曉欣