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【職場奇聞】同事去完旅行派手信變賣手信 一條香蕉蛋糕索價$5

親子 12:25 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

呢個真係好癲！

自從新冠疫情肆虐全球後，港人都3年沒有去過旅行，通常職場文化去完旅行後都習慣買一些小手信送給同事，以慰勞放長假時同事工作量增加，不過最近討論區竟然有網民發帖，指同事去完旅行返工，派手信變成賣手信，一條香蕉蛋糕索價$5。

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該網友近日在討論區以「同事去旅行返嚟派手信」為題發帖，指有同事去完旅行後派手信，買咗幾盒餅叫我哋自己揀啦，揀完同佢閒聊幾句問佢好唔好玩呀，去日本有冇睇到雪之類。揀完塊餅之後佢望住我拎住條香蕉蛋糕，佢話香蕉蛋糕就5蚊，其他餅就幾多幾多錢」。

網友表示聽完「真的是打了個突，買手信返嚟唔係請人食㗎咩，咁樣叫同事揀完仲要收返錢？」他表示，唔係去完旅行老奉要買手信，唔買唔請都冇問題，但就真係未聽過人買完手信返嚟會問人收番錢。

網民就留言話「真定假。」、「佢無講過係派手信，係你哋自己揀完畀錢，好似士多咁」、「甘癲!幾蚊都收得出手。」

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責任編輯︰王明芳

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