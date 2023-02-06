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【紐約時裝周】麥當娜女兒睇時裝騷慘吃閉門羹　Marc Jacobs準時開騷無面俾

休閒消費 13:20 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

麥當娜同Carlos Leon所生的女兒 Lourdes Leon（右），日前在紐約睇Marc Jacobs時裝騷被拒入場。

正在舉行的紐約時裝周，打頭陣的有Marc Jacobs（前Louis Vuitton創作總監）個人品牌開始，今次主題就向去年年底逝世的西太后（Vivienne Westwood）致敬，不過只係估唔到開騷前竟出現搞笑場面！原來就係麥當娜同Carlos Leon所生的女兒 Lourdes Leon準時抵達都被保安拒於門外，而整個過程被人拍低晒仲係社交媒體瘋傳！

不過大家對準時嘅理解出現誤解同落差喇～邀請函寫到明係下午6點準時開始，而現年26歲嘅Lourdes Leon就以為6點鐘準時到就okay，難怪Marc Jacobs請佢食一次閉門羹。而話說Marc Jacobs就因為2007年遲咗兩粒鐘開騷，被當時Suzy Menkes（時尚評論家）嚴厲批評，搞到Marc Jacobs以後以身作則每逢開騷都準時過Do姐（鄭裕玲），今次就順道幫娜姐教女啦！

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不過，呢條橋有冇覺得熟口熟面呢？話說早前播放，同是Netflix的《璀璨帝國紐約篇》（Bling Empire：New York）真人騷，其中入面一位成員——香港的KOL Tina Leung（梁伊妮）就因為遲到咗6分鐘，竟被CHANEL拒諸門外，搞到伊人喊晒口咁。而學乖了的她今年年初亦被品牌再次邀請出席Haute Couture時裝騷，唔！今次佢知道準時嘅重要性，仲被人影到睇先後施施然離開會場添！

記者：黃鑑江

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