【2023情人節】電子產品贈愛侶限時優惠 精選12款人氣禮品快閃價$1,314【內附連結】
休閒消費 12:48 2023/02/06
踏入2月準備迎接情人節，又是時間準備禮物，不過要找一份既實用，對方又喜歡的禮物確實不容易，倒不如從實用角度出發，日常都用到的家電，總有一款合心水。正好Elecboy電器幫推出情人節限時優惠、全店過百款產品低至3折之餘，更精選12款人氣產品，以快閃價$1,314發售。每款產品優惠碼名額有限，售完即止。
優惠一︰折上折優惠券
5款總值超過$365折上折優惠券，包括買滿$800減$40、買滿$1,500減$75，以及買滿$3,000減$150。只要買滿指定金額，輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼亦適用於購買減價產品，盡享折上折優惠。另外，以指定付款方式亦有優惠，包括CITI信用卡買滿$1,500減$100，以及LIVI BANK買滿$1,500減$150。
優惠二︰$1314抵買之選
抵買產品分為兩個形式，一是每件以$1,314發售，另一是兩件組合產品賣$1,314。以$1,314發售的有Readmoo Moolnk S 6吋電子書閱讀器、Delonghi EC685 Dedica Style半自動咖啡機、富士Instax Mini 90即影即有相機等。
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至於兩件組合產品有Verage 25吋可擴大行李箱、Nothing Ear Stick耳機、Fitbit Inspire 3智能穿戴手環等。只須將產品加入購物車，並於結賬時輸入指定閃購優惠碼，即可享有快閃優惠價。每款產品設名額5至15個，先到先得，售完即止。
記者︰劉妙賢