【給十九歲的我】李慧詩「被客串」氣在心頭　前隊友馬燕茹退出港隊升讀中大

▲ 前港隊單車成員馬燕茹是《給十九歲的我》的學生主角之一，被導演張婉婷追蹤拍攝比賽多年。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》弄至滿城風雨，在電影中有出現的香港著名單車運動員李慧詩更發長文稱自己「被通知」成為片中一部分，令她「氣在心頭」。李慧詩的前隊友馬燕茹（Jenny）是電影中的主角之一，電影團隊當時隨馬燕茹赴日拍攝，但張婉婷曾自爆當時沒有得到採訪允許而進行拍攝。

無採訪證拍攝單車賽

《給十九歲的我》其中一名學生主角馬燕茹是港隊單車前成員，電影團隊於2016年1月隨馬燕茹到日本伊豆拍攝場地單車亞洲錦標賽。張婉婷在《1圈圈》訪問中曾自爆當年在日本採訪時，沒有得到拍攝允許，只是外表扮到「好威武」及有准許而進場，當被在場職員問及採訪證時，張婉婷就推說「攞緊，喺上面」，她還揚言因為她們的樣貌純樸，所以場地有人放了她們進去。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

張婉婷在節目中更分享「偷拍心得」，她說︰「將攝影機擺在軌道（賽道）旁邊，好莊重咁擺位，即係好似好專業咁，唔好驚驚青青，要當自己係國際首席攝影師同記者，將攝影機擺到最近起點位同終點位。」其後馬燕茹仍有參加其他國際單車比賽，張婉婷及團隊不止一次成功混入比賽場地，「一開始俾咗我哋入去，以後大家一路都覺得我哋係（記者）。」

最新影片推介︰

馬燕茹在港隊時要兼顧公路及場地單車項目，曾奪2018年泰國場地單車亞洲盃團體追逐賽銀牌、2019年亞洲公路單車錦標賽團體計時賽銅牌等，成績相當不俗。而姊姊馬詠茹（Vivian）同為港隊車手，主攻場地單車。

馬氏姊妹去年出席香港國際電影節後，Vivian發文稱電影見證了一眾女生的成長故事，她不諱言，第一次觀賞這部電影時，聽到旁邊有幾位女主角說「好尷尬」。而當她見到妹妹Jenny小時候的踏單車片段，則令她大為感動。

經歷喺學業同單車之間嘅掙扎，對自己嘅懷疑，到釋懷，其他幾位女生嘅故事都一樣令人感動。佢哋嘅無助、委屈、迷失、憤怒、唔理解，因為呢一啲磕磕碰碰，先成為今日嘅自己。

▲ 馬燕茹在港隊要兼顧公路及場地單車項目。（受訪者提供相片）

學業與單車之間的掙扎

馬燕茹和馬詠茹曾接受TOPick訪問剖白在學業與單車之間的掙扎，比姊姊小2歲的Jenny從小就喜歡踏單車，11歲開始報讀單車訓練班，後來媽媽不想湊一個去學彈琴，湊另一個去學單車，所以一次過帶兩姊妹去學單車，Vivian到15歲才正式初學單車。

同讀英華女學校的馬氏姊妹要兼顧學業與密集式訓練，尤其Vivian起步遲，必須急起直追，幸好身邊有妹妹互相扶持，捱過不少苦頭，Vivian說︰

只有妹妹明白訓練是有多辛苦，我們一星期訓練6日共約20小時，我們每天放學後即趕去練習，練習後馬上回家做功課。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Vivian形容妹妹是一位默默耕耘、聰明的車手，「她在賽場上很聰明，對於走位、看對手、記自己分數等方面，都有十分高的掌控能力。」Jenny則形容姊姊有不屈不撓的精神，即使辛苦得汗水與淚水混雜一起，但她仍堅持哭著訓練。

兩姊妹與大師姐李慧詩並肩作戰數年，彼此成為了好朋友，亦深受李慧詩的啟發，她們均大讚李慧詩處事認真、堅忍，對每一項要求和目標都認真做，才成就了今天的她。

專注完成大學課程雙雙退隊

縱然兩姊妹有單車天賦，但兩姊妹與媽媽早已溝通好，並訂立「視單車為娛樂」的約定，學業仍是首重，Vivian先後為學業兩度退隊，第一次是2015年專注備考香港中學文憑試（DSE），順利考入中文大學酒店及旅遊管理學系，之後休學再重返港隊；至2019年，Vivan決定繼續學業而第二次退隊。至於Jenny也遵守約定而退出港隊，入讀中文大學健康與體育運動科學教育課程，盼將來成為一名體育老師，為香港體壇培育新血。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲