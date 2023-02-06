  • 21°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】茶餐廳「5成熟」豬扒刺身　食客投訴反被問：咁你想點？

食用安全 13:16 2023/02/06

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

茶餐廳「5成熟」豬扒刺身，食客投訴反被問：咁你想點？

外出吃飯要注意食物衛生安全問題。近日有網民發文表示，在大圍一間連鎖茶餐廳用餐時，惟煎豬扒明顯未煮熟，遂向該店職員反映，卻被反問「咁你想點」，惡劣態度讓事主感到委屈，有網民留言笑指：「刺身要收貴啲」。

最新影片推介：

童學園
【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

該名網民日前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖文並茂發文，稱在一間茶餐廳吃晚飯，78港元卻換來「5成熟」的豬扒，

先唔評論好唔好食，塊豬扒係生既(嘅)。

從照片可見，該半塊豬扒的表層已煎至金黃色，惟內裏卻十分「新鮮」，不但質地光滑、肉質富有彈性，且呈淡紅色，明顯未煮熟。

事主遂向該店職員反映，卻被反問「咁你想點」，其惡劣態度令事主委屈，「好似係我搞事咁」。隨後有網民直言餐廳離譜，端上生豬肉予食客，建議事主向食環署投訴。

帖文發出後引來大量網民熱議，紛紛留言戲稱「一味兩食，煎同刺身，78元抵食」、「夠嫩，盡顯功架」；亦有人批評廚師「過分左」、「咁都比得人食」等等。

更多網民留言請看：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

食安中心表示，肉類有機會帶有食源性致病菌，可令人患病，並引致食物安全問題。這些致病細菌可以入侵人體，或產生毒素因而令人患病。這些細菌在肉類上無色無臭，但正常的烹煮情況(即食物中心部分的溫度至少達到攝氏75度，或其他有效的時間與溫度組合來烹煮)一般能殺死細菌。為防止食物中毒，生肉應徹底煮熟後才進食。若即食熟肉放置於室溫下超過4小時，便應棄掉；若熟肉放置於室溫下少於兩小時，可放入雪櫃待用或在總時限4小時內食用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】尖沙咀食麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷反遭店長威脅
13:49 2022/12/07
【食用安全】尖沙咀食麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷反遭店長威脅
【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議
11:13 2022/11/03
【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議
【食用安全】牛肉飯送錯枱後原碗送回　食客憂口水污染要求換新反被罵
12:56 2022/07/01
【食用安全】牛肉飯送錯枱後原碗送回　食客憂口水污染要求換新反被罵

你可能感興趣

【食用安全】尖沙咀食麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷反遭店長威脅
13:49 2022/12/07
【食用安全】尖沙咀食麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷反遭店長威脅
【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議
11:13 2022/11/03
【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議
【食用安全】牛肉飯送錯枱後原碗送回　食客憂口水污染要求換新反被罵
12:56 2022/07/01
【食用安全】牛肉飯送錯枱後原碗送回　食客憂口水污染要求換新反被罵
食用安全 網絡熱話 茶記冰室 豬肉

最高瀏覽

【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
15:02 2023/02/05
【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
17:44 2023/02/05
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
14:03 2023/02/05
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件