【食用安全】茶餐廳「5成熟」豬扒刺身　食客投訴反被問：咁你想點？

▲ 茶餐廳「5成熟」豬扒刺身，食客投訴反被問：咁你想點？

外出吃飯要注意食物衛生安全問題。近日有網民發文表示，在大圍一間連鎖茶餐廳用餐時，惟煎豬扒明顯未煮熟，遂向該店職員反映，卻被反問「咁你想點」，惡劣態度讓事主感到委屈，有網民留言笑指：「刺身要收貴啲」。

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該名網民日前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖文並茂發文，稱在一間茶餐廳吃晚飯，78港元卻換來「5成熟」的豬扒，

先唔評論好唔好食，塊豬扒係生既(嘅)。

從照片可見，該半塊豬扒的表層已煎至金黃色，惟內裏卻十分「新鮮」，不但質地光滑、肉質富有彈性，且呈淡紅色，明顯未煮熟。

事主遂向該店職員反映，卻被反問「咁你想點」，其惡劣態度令事主委屈，「好似係我搞事咁」。隨後有網民直言餐廳離譜，端上生豬肉予食客，建議事主向食環署投訴。

帖文發出後引來大量網民熱議，紛紛留言戲稱「一味兩食，煎同刺身，78元抵食」、「夠嫩，盡顯功架」；亦有人批評廚師「過分左」、「咁都比得人食」等等。

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食安中心表示，肉類有機會帶有食源性致病菌，可令人患病，並引致食物安全問題。這些致病細菌可以入侵人體，或產生毒素因而令人患病。這些細菌在肉類上無色無臭，但正常的烹煮情況(即食物中心部分的溫度至少達到攝氏75度，或其他有效的時間與溫度組合來烹煮)一般能殺死細菌。為防止食物中毒，生肉應徹底煮熟後才進食。若即食熟肉放置於室溫下超過4小時，便應棄掉；若熟肉放置於室溫下少於兩小時，可放入雪櫃待用或在總時限4小時內食用。

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責任編輯：羅嘉欣