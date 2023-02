【玩弄人心】《今際之國的有栖》大熱 醫生剖析背後的心理層面

▲ 今際之國的有栖現正熱播。

筆者最近看了人氣日劇《今際之國的有栖》,故事講述主角有栖心中一直想逃離令他討厭的現實,最終因為目睹煙火之後,他和他的朋友一同進入詭異的「今際之國」。他們要通過不斷參加遊戲,才能延長「簽證」,延長自己的生命,遊戲的類型和難道用52張啤牌來分類,部份觀眾也感覺遊戲本身又好像在測試不同的心理試煉,換言之,並不是只有紅心類遊戲才玩弄人心。不少讀者也希望筆者能用心理學角度去分析這些遊戲背後是試煉什麼心理層面?

德國心理分析大師艾力遜 (德語︰Erik Homburger Erikson) 的人格理論表明,每一個人必須要挑戰人生八個階段 (Erikson's 8 Stages of Development) 才算成長,即是要對於在生命階段挑戰中的兩個對立觀念,能夠理解且接受,才能夠完善並在這個階段中產生效能。

八個人生階段包括︰1. 信任(Trust) vs.不信任 (Mistrust);2. 自主獨立(Autonomy) vs. 羞怯懷疑 (Shame and Doubt);3. 主動 (Initiative) vs. 內疚 (Guilt);4. 勤奮 (Industry) vs.自卑 (Inferiority) ;5. 統合 (Identity) vs. 角色混亂 (Confusion);6. 親密 (Intimacy) vs. 孤獨 (Isolation);7. 愛心關懷 (Generativity) vs. 頹廢遲滯 (Stagnation); 8. 完美無缺 (Integrity) vs. 悲觀沮喪 (Despair)。

在劇中每位參賽者都會出現不同的情緒表現,例如恐慌、悲觀、絕望、無助等負面情緒,假如套用這八個生命挑戰到52個遊戲當中,或許我們就能看破遊戲背後的心理試煉。心水清的觀眾不難發現,其實很多遊戲都在測試參賽者之間的信任和不信任,自私的、互不信任的參賽者通常都是失敗收場,相反彼此互相信任的隊友就能過關。也有不少時候參賽者會主動出擊去參加比賽,可惜當在遊戲中失去隊友或至愛,就會產生無比的內疚情緒,此外親密與孤獨在遊戲與遊戲之間不斷重複替換。

由於遊戲有不同的類型和特質,因此每位參賽者總會進入自己不擅長的遊戲類型成為大家的負累,要克服這種自卑心態,唯有將勤補拙才能有機會殺出重圍。當參賽者發現只要到達「海濱」就能在今際之國自主獨立,可惜最終大家也是換來自我懷疑,活著是為了什麼?另一方面戲中的「海濱」,正是統合的象徵,可惜一場「狩獵女巫」遊戲,令到大家角色混亂變得無所適從。最完美無缺的當然是集齊52張啤牌,然後換取返回現實世界的權利,很遺憾最終能過關斬將達到最後階段的參賽者真是寥寥可數,而大多數落敗的參賽者只能迎接悲觀和沮喪。

究竟是人生如遊戲,還是遊戲人生?是否能突破這八個心理階段就能成為人生中的大贏家?主角有栖能否突破所有層次的負面對立面成為最後贏家?相信《今際之國的有栖》第二季的結局一定能給予觀眾完美的答案!

文章獲林震醫生授權轉載。