【社工有愛】親手為病童DIY「專屬公仔」 暖心社工冀小朋友重展笑容

▲ 無論是患上白化症、肢體缺陷或兔唇問題，Amy也絲毫不減地「還原」在公仔上，( IG圖片)

英國兒科醫生兼心理學家Donald Winnicott指出給小朋友童年「過渡物」不但可為孩子帶來安撫感，也有助他們過渡到下一個成長階段，而公仔絕對是兒童「過渡物」的首選，美國一名暖心社工按照殘障兒童們身體缺陷縫獨一無二「專屬公仔」，治癒病童心靈，陪伴他們在成長過程中排解孤單感，更勇敢對抗疾病。

最新影片︰

市面公仔太完美

45歲的社工Amy Jandrisevits於兒童腫瘤科病房工作期間，發現病童都當公仔是好朋友，常與「好朋友」傾心事，Amy眼見市面上甚少出現有缺陷的公仔，大部分也完美無瑕，對於殘障兒童而言，完美公仔可能易令他們感自卑。於是決心為病童親手製作相似度極高的公仔。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

還原特徵添親切

Amy會按病童的膚色、髮型及特徵，無論是患上白化症、唐氏綜合症、或面上長有胎記及眼斑、肢體缺陷或兔唇問題，Amy也絲毫不減地「還原」在公仔上，她希望透過這些公仔告訴小朋友，即使殘障，他們仍然完美，讓病童有個跟自己相似的「好朋友」，帶出「我並不孤單」信息，接受自己的差異，陪伴病童面對痛苦增添溫暖。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

籌200萬為基層病童免費縫製

來自美國加洲的Amy成立了機構「A Doll Like Me」，不足兩個月已接獲200張來自世界各地的訂單，但由於縫製一個公仔需花最少7小時，每個公仔售價為100美元（約$780港元），而Amy更希望為低收入的基層家庭免費縫製，現時Amy正以「Go Fund Me」接受捐款，希望可以籌得27.5萬美金製作經費，至今年1月，已得到接近26萬美金的款項。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳