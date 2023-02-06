  • 21°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社工有愛】親手為病童DIY「專屬公仔」 暖心社工冀小朋友重展笑容

親子 13:39 2023/02/06

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

無論是患上白化症、肢體缺陷或兔唇問題，Amy也絲毫不減地「還原」在公仔上，( IG圖片)

英國兒科醫生兼心理學家Donald Winnicott指出給小朋友童年「過渡物」不但可為孩子帶來安撫感，也有助他們過渡到下一個成長階段，而公仔絕對是兒童「過渡物」的首選，美國一名暖心社工按照殘障兒童們身體缺陷縫獨一無二「專屬公仔」，治癒病童心靈，陪伴他們在成長過程中排解孤單感，更勇敢對抗疾病。

最新影片︰

童學園
【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

市面公仔太完美

45歲的社工Amy Jandrisevits於兒童腫瘤科病房工作期間，發現病童都當公仔是好朋友，常與「好朋友」傾心事，Amy眼見市面上甚少出現有缺陷的公仔，大部分也完美無瑕，對於殘障兒童而言，完美公仔可能易令他們感自卑。於是決心為病童親手製作相似度極高的公仔。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

還原特徵添親切

Amy會按病童的膚色、髮型及特徵，無論是患上白化症、唐氏綜合症、或面上長有胎記及眼斑、肢體缺陷或兔唇問題，Amy也絲毫不減地「還原」在公仔上，她希望透過這些公仔告訴小朋友，即使殘障，他們仍然完美，讓病童有個跟自己相似的「好朋友」，帶出「我並不孤單」信息，接受自己的差異，陪伴病童面對痛苦增添溫暖。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

籌200萬為基層病童免費縫製

來自美國加洲的Amy成立了機構「A Doll Like Me」，不足兩個月已接獲200張來自世界各地的訂單，但由於縫製一個公仔需花最少7小時，每個公仔售價為100美元（約$780港元），而Amy更希望為低收入的基層家庭免費縫製，現時Amy正以「Go Fund Me」接受捐款，希望可以籌得27.5萬美金製作經費，至今年1月，已得到接近26萬美金的款項。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

 

相關文章

【兒童癌症】6歲女癌細胞3度復發轉移小腦　爸爸送外賣做地盤工籌醫療費
13:22 2023/01/20
【兒童癌症】6歲女癌細胞3度復發轉移小腦　爸爸送外賣做地盤工籌醫療費
【最後時光】抗癌4年自責忽略照顧孩子 單親媽放棄治療：將最後的愛給子女
11:40 2023/01/21
【最後時光】抗癌4年自責忽略照顧孩子 單親媽放棄治療：將最後的愛給子女
【家庭悲劇】照顧腦病患癌女兒38年　年邁母身心俱疲殺女後圖輕生
16:02 2023/01/28
【家庭悲劇】照顧腦病患癌女兒38年　年邁母身心俱疲殺女後圖輕生
【照顧者】爺爺患癌末期臥床失禁　孫女崩潰養老院及看護月費$1.5萬
12:28 2023/02/02
【照顧者】爺爺患癌末期臥床失禁　孫女崩潰養老院及看護月費$1.5萬
【癌症殺手】癌末媽媽僅剩3日光陰 坦然面對死亡：請穿得漂亮出席葬禮
13:44 2023/02/05
【癌症殺手】癌末媽媽僅剩3日光陰 坦然面對死亡：請穿得漂亮出席葬禮

你可能感興趣

【兒童癌症】6歲女癌細胞3度復發轉移小腦　爸爸送外賣做地盤工籌醫療費
13:22 2023/01/20
【兒童癌症】6歲女癌細胞3度復發轉移小腦　爸爸送外賣做地盤工籌醫療費
【最後時光】抗癌4年自責忽略照顧孩子 單親媽放棄治療：將最後的愛給子女
11:40 2023/01/21
【最後時光】抗癌4年自責忽略照顧孩子 單親媽放棄治療：將最後的愛給子女
【家庭悲劇】照顧腦病患癌女兒38年　年邁母身心俱疲殺女後圖輕生
16:02 2023/01/28
【家庭悲劇】照顧腦病患癌女兒38年　年邁母身心俱疲殺女後圖輕生
兒童健康 癌症 爸媽心聲 殘疾 社工 兔唇 白化症 唐氏綜合症 英國 美國

最高瀏覽

【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
15:02 2023/02/05
【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
17:44 2023/02/05
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
14:03 2023/02/05
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件