  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】蘇施黃患大腸癌3期完成化療　醫生警示：排便習慣改變是重要警號【附症狀】

醫生診症室 12:41 2023/02/06

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

阿蘇上周六（4日）再拍片透露最新狀況。（影片截圖）

前商台主持蘇施黃（阿蘇）去年10月公布患上第3期大腸癌，之後一直持續分享抗癌過程，上周六（4日）阿蘇再拍片透露最新狀況，指自己已入院接受最後一次化療打針，完成歷時5個月的所有療程。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】年輕一代愈來愈早熟　醫生破解6大父母對HPV迷思

阿蘇透露，自己在住院期間體重升跌幅度比較大，由入院前134磅，一度下跌至124磅，幸好現時出院後體重已回升至132磅，但亦出現一些化療副作用如屙嘔、皮膚乾燥等。

大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2020年錄5,087宗新症，共2,287人死亡，佔癌症死亡總數15.4%。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾引述瑞典一篇2019年研究，該研究分析4間醫院、628位有大腸癌症狀的人士確診大腸癌的比例。在這群人中，部分人只有其中一項症狀，另有人則是有2項以上症狀，而分析結果如下：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

錢政弘指出，排便習慣改變的原因眾多，像是壓力太大、暴飲暴食，藥物的副作用等都會讓腸子出狀況，因為母數很大，所以統計上大腸癌的比例只有8%。

排便習慣改變屬重要警號

他表示，排便習慣改變還是很重要的警訊。據統計，有7成大腸癌患者都有排便習慣改變，而且大部分人排便異常的現象是持續。至於上述研究中的患者症狀都有超過一個月時間。如果排便有時正常、有時不正常，是比較不像大腸癌。

錢政弘提醒，日常可注意自己的排便次數是否有增加；大便是否有變稀、變軟、變細之外，還要留意有沒有帶暗紅色或深紅色的血在糞便內；而平時會否容易有頭暈、疲勞、活動會喘等貧血症狀；另外，如出現腹痛或腹脹症狀，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞的情況，便應馬上就醫檢查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 大腸癌 癌症 蘇施黃 副作用 台灣

最高瀏覽

【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
15:02 2023/02/05
【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
17:44 2023/02/05
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
14:03 2023/02/05
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件