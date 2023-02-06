【癌症殺手】蘇施黃患大腸癌3期完成化療　醫生警示：排便習慣改變是重要警號【附症狀】

▲ 阿蘇上周六（4日）再拍片透露最新狀況。（影片截圖）

前商台主持蘇施黃（阿蘇）去年10月公布患上第3期大腸癌，之後一直持續分享抗癌過程，上周六（4日）阿蘇再拍片透露最新狀況，指自己已入院接受最後一次化療打針，完成歷時5個月的所有療程。

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阿蘇透露，自己在住院期間體重升跌幅度比較大，由入院前134磅，一度下跌至124磅，幸好現時出院後體重已回升至132磅，但亦出現一些化療副作用如屙嘔、皮膚乾燥等。

大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2020年錄5,087宗新症，共2,287人死亡，佔癌症死亡總數15.4%。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾引述瑞典一篇2019年研究，該研究分析4間醫院、628位有大腸癌症狀的人士確診大腸癌的比例。在這群人中，部分人只有其中一項症狀，另有人則是有2項以上症狀，而分析結果如下：

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錢政弘指出，排便習慣改變的原因眾多，像是壓力太大、暴飲暴食，藥物的副作用等都會讓腸子出狀況，因為母數很大，所以統計上大腸癌的比例只有8%。

排便習慣改變屬重要警號

他表示，排便習慣改變還是很重要的警訊。據統計，有7成大腸癌患者都有排便習慣改變，而且大部分人排便異常的現象是持續。至於上述研究中的患者症狀都有超過一個月時間。如果排便有時正常、有時不正常，是比較不像大腸癌。

錢政弘提醒，日常可注意自己的排便次數是否有增加；大便是否有變稀、變軟、變細之外，還要留意有沒有帶暗紅色或深紅色的血在糞便內；而平時會否容易有頭暈、疲勞、活動會喘等貧血症狀；另外，如出現腹痛或腹脹症狀，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞的情況，便應馬上就醫檢查。

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責任編輯：羅嘉欣