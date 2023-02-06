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【After Class】姚焯菲宿舍房放合照心繫隊友　Chantel開直播讚同學友善：大家當我普通人

娛樂 13:24 2023/02/06

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Chantel分享留學生活。

16歲的姚焯菲（Chantel）暫且放下歌手身份，於年初三赴新西蘭升學，日前Chantel開直播回答fans問題，分享其留學生活。

另外Chantel應承「小菲象」會盡快推出新一集Volg，她果然很快兌現承諾，最新一集於新西蘭生活的Vlog昨晚於YouTube頻道首播，Chantel曝光了其宿舍的佈置，當中她於書桌前放置了聲夢學員的合照。

【海外升學】姚焯菲新西蘭開學融入其中　讀著名私立女校年學費住宿34萬

姚焯菲在新西蘭街頭拍照。（取自instagram）

今次的Vlog是由她離港前就開始拍攝，片段開首，Chantel稱希望在紐西蘭完成10項bucket list，當中是結識新朋友，為此她買了盆栽作禮物送給室友。

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她說：「因為知道他們在佈置房間，揀選植物是因為它可以令房間充滿生氣，可以令他們減壓。」

在抵達新西蘭之後，Chantel於爸爸的陪同下到達宿舍，接著更往超市添置日用品，折返宿舍後Chantel親自佈置房間，包括安裝書枱燈以及放置衣物層架，連負責拍片的姚爸爸也大讚：「幾好」。

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之後Chantel正式搬入宿舍居住，只見Chantel於牆壁貼了跟閨蜜的合照，另外書桌上擺放了跟聲夢學員的合照，足見Chantel心繫隊友。

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【After Class】姚焯菲抵新西蘭開直播報平安　Chantel被指發福自爆胃口變差

另外，日前Chantel以素顏開直播，說到校園生活時，她大讚所有同學都很友善，她說：「她們都好搞笑又好玩，所以好開心，我們會一齊玩game。」

當中有粉絲表示很想聽她唱歌，惟Chantel卻說：「I'm not gonna sing a song today，雖然我唔唱歌，你哋唔好走呀。」

Chantel續稱正就讀第十二班，十三班便會畢業，問到同學是否知悉她是藝人，她即說：「有些是知道，他們都好尊重我，大家當普通人、朋友，不會特別對我好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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