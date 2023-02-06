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【另類婚禮】拍拖1周年辦另類婚禮　新人化身恐龍結婚註冊

親子 13:24 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

台灣新婚夫婦，於2月2日拍拖1周年的紀念日，穿著兩人最愛的恐龍裝扮攜手到板橋戶政事務所辦理結婚登記。

結婚是人生大事，當然想搞一個難忘的婚禮！台灣一對新人，選擇了在2月2日拍拖1周年註冊結婚，因新娘是恐龍迷，自小就想當考古學家，如今當不成就與新郎當恐龍攜手註冊，他們趣怪造型沿路引來途人目光，更被小朋友邀請合照。

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該名台灣新婚夫婦，在2月2日拍拖1周年的紀念日，穿著兩人最愛的恐龍裝扮攜手到板橋戶政事務所辦理結婚登記，新娘簡小姐自小喜歡侏羅紀恐龍電影系列，是個超級恐龍迷，長大後更迷上恐龍手遊模擬遊戲，新郎則是遊戲企劃的設計師，兩人剛認識時，健談的簡小姐不斷向男方詢問遊戲故事劇情、角色與關卡系統如何設計等，每天都有聊不完的話題，感情一日千里。

為了有個難忘的婚禮，穿上有趣恐龍裝扮的歐陽先生和簡小姐，於上周四(2月2日)早上十時許，從新北來到板橋戶政事務所，他們的造型有趣可愛，走路時短手短腳，吸引不少途人向他們行注目禮，但為何要扮成恐龍？

恐龍裝，其實它穿起來很輕，只是走路就是會自然的搖搖晃晃，很有趣，我小時候就想當考古學家，那當不成我就當恐龍，他(先生)本業是做遊戲(設計)的，所以我們滿常一起在家玩桌遊啊！或去遊戲的酒吧之類的。

他們因為考量到疫情，所以決定將心思放在註冊時的恐龍裝扮，以簡單儀式結婚，更決定不宴客！

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責任編輯︰王明芳

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