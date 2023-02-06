【給十九歲的我】院線公布電影退票安排　 張婉婷剖白：我當她們是朋友

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》鬧至滿城風雨，其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映。

導演張婉婷在昨日（2月5日）現身黃埔出席謝票時，對於阿聆對控訴，張婉婷表示《給十九歲的我》由今日（2月6日）起暫停公映，各大戲院也在社交平台上公布退票方法。

【給十九歲的我】見證英華師妹成長 張婉婷：這十年也是香港重要的十年

張婉婷：我當她們是朋友

張婉婷今日在電台節目上，親口向曾多次表明不願意影片公映的參演女生阿聆致歉：「我對於佢嘅困擾，真係對唔住。阿聆你開心返啲啦，我哋依家唔做㗎喇。」

她在電台節目指，近日風波無非是要從「法、理、情」三方面審視，她認為不能「用法嚟撻啲女仔」，但坦言她在「情」上做得不足夠，以致為參演女生帶來困擾。她表示：「女仔憂鬱就一定係我哋做得唔足夠。」她又稱對事件感到愕然，指以為與女生們相識10年，「我以為我哋好friend」，彼此之間有一定情誼。對事件發展到如此地步，她認為雙方在理解上或存在偏差。

張導曾於TOPick專訪中談到跟師妹們的關係：「我知道她們的事，認識了她們很久，很高興看見她們，我當她們是朋友，不知道她們會否當我是朋友。」

▲ （左起）馬燕茹、Madam（羅曉淳）、張婉婷導演、阿佘 （佘麗薇）、阿雀（倫凱頤）、Shirley （陳可兒）。（湯致遠 攝）

《給十九歲的我》退票安排

高先電影院在Facebook專頁公布退票方法：

【《給十九歲的我》暫停公映 退票安排】 已購買2月6日或之後場次之客人，可由即日起至2月19日內憑戲票或購票紀錄根據以下方式進行退票： (1) 經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，我們會安排信用卡自動退款。退款大概需要8 - 10星期。 (2) 經票房購買受影響場次之客人，可由即起至2月19日內親臨高先電影院票房辦理現金退款或更換其他相等於已購戲票價值的其他場次戲票（如票價有所不同需補回差額）。 (3) 所有已兌換受影響場次之會員積分及換票證亦會安排於8-10星期內自動退回會員電子戶口。 如有任何問題，請電郵至：cinema@goldenscene.com 高先電影院 謹啟

而Cinema City同樣在Facebook專頁公布：「於票房親身購票及使用網上八達通購票之顧客，可於2023年2月6日起7日內手持完整戲票到同一分店辦理退款或換領同等價值之電影戲票。網上購票之顧客，本院會安排退款程序；有關款項一般會於4至6星期內退還至信用卡戶口，視乎發卡銀行所定的程序。(手續費不設退款)」。

百老匯院線方面，其Facebook專頁帖文內指：「票房購買受影響場次之客人，請憑戲票於30天內親臨到觀看電影的同一戲院票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券。」而在網頁或應用程式購買受影響場次之客人，大概需要30 -至60個工作天可獲安排退款。

嘉禾院線、MCL Cinemas、CGV Cinemas Hong Kong、Cine-Art House 影藝戲院也有於各自的社交平台專頁內作公布。

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