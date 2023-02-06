【不老女神】51歲藤原紀香貴氣亮相　肌膚白滑細緻靠5招力保凍齡

▲ 51歲藤原紀香貴氣亮相，肌膚白滑細緻靠5招力保凍齡。

現年51歲的日本女星藤原紀香，曾被視為一代性感尤物。2000年，藤原紀香來港拍攝電影《雷霆戰警》，與郭富城大傳誹聞，更一度傳出導演唐季禮及郭富城為她爭風呷醋。不過，紀香自2016年再度披上嫁衣後，與第二任丈夫片岡愛之助結婚，便漸趨低調，不但鮮有於幕前亮相，當初的性感打扮亦不復再。日前，她在社交平台罕見發放照片，打扮端莊賢淑，風采依然。

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近日藤原紀香於東京出席公開活動，儘管由頭到腳均被一身和服包裹，但精緻裝容、配合些微發福的身材及圓潤飽滿的臉蛋，反而更顯貴氣。有網民驚訝，紀香年過50，皮膚卻仍然相當白滑細緻，保養相當得宜。

紀香在2016年嫁為人婦後，便大幅減產幕前演出。不過，為了滿足一眾粉絲的寄掛，她亦不時在社交不台更新近況，只是分享的照片大多以居家為主，但已鮮有性感，最多亦只是間中曬長腿。作為日本性感女神，紀香過去除了出寫真外，亦參演不少當紅日劇，包括《戀愛世紀》、《麻辣教師GTO》等。

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5招凍齡保養



紀香過去出席啤酒代言活動時，曾與28年前的廣告照同框，卻仍然毫不被比下去，不少網民均驚訝她凍齡有道。對於保養心得，她便曾大方分享指主要有5大方法。

1. 浸浴

保持血液循環是相當有用，因可提高新陳代謝，又認為手腳保持在36度以上最好。為了促盡血液循環，紀香指自己每天起床都會泡澡。

2. 冷熱水洗臉

藤原紀香習慣冷熱水洗臉，因為熱水能夠令毛孔擴張，方便去除臉上污物，冷水則能令毛孔收縮，這樣一來一回能使肌膚毛孔看不見，減少黑頭粉刺。

3. 減少重口味飲食

紀香對飲食有嚴格控制，透露自己已戒掉高鹽高脂高油炸食物多年。除了清蒸原食材，她又喜歡鮮榨蔬果汁，而苦瓜、芹菜、蘆筍更是她極力推薦的蔬菜，不但可以瘦身美容，更可以改善腸道，減少宿便。

4. 堅果代替零食

除了蔬果汁，紀香也會以堅果代替零食，因為堅果含有豐富油脂和維他命E，有效抗氧化令肌膚回復年輕。

5. 爭取睡覺時間

紀香不用工作時，都會很早去睡覺，讓身體有充足時間回復，如果碰上忙碌檔期時，她也會爭取檔與檔之間入眠機會，她推薦以90分鐘為單位，這樣就能夠回復精神繼續努力工作。

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責任編輯：羅嘉欣