德瑞國際學校雙語教學接軌國際　培育世界公民 通往全球頂尖學府

▲ 德瑞國際學校致力培養學生成為世界公民，助學生升讀世界頂尖大學。

德國是全世界公認的教育大國，以平等而優質的教育聞名。而作為德國海外學校網絡的一部分，本港的德瑞國際學校學術實力雄厚，提供從幼稚園至中學一條龍教育，其德語國際部（GIS）採用德英雙語教學，致力培養學生成為世界公民，更是全港唯一提供德國中學國際考試文憑的學校，助學生升讀世界頂尖大學。校方亦為沒有德文基礎知識的中小學生，提供德語速成課程，助學生融入多元文化環境。

創立於1969年的德瑞國際學校（German Swiss International School，下稱GSIS），提供英語國際部及德語國際部，其中德語國際部從幼稚園至中學，以德國國家課程為基礎，提供全面的語言、科學、數學和藝術課程。GSIS副校長兼德語國際部主任Grit Cichon女士指出，德文是歐洲其中一個最重要的語言，德國更是全球經濟強國之一，「全世界最重要的50大企業，有9間都是德國企業，可見懂得德語是很大的優勢。」

▲ 幼稚園採用遊戲式學習，培養孩子的社交、情感和認知發展。

GSIS提供不同入學點，讓沒有德語基礎的學生盡快融入德語國際部。幼稚園採用德英或德普雙語教學，以兒童為中心，提供豐富多彩的遊戲式學習，培養孩子的社交、情感和認知發展，幼兒與同伴玩耍過程中，很快就能掌握第二種語言。

小學沉浸式學德語 認識德國文化

小學起學生會學習德英雙語讀寫，Cichon指出，校方為沒有德語基礎的學生提供沉浸式的「CLIPPY」德語小學課程，為期1年，「CLIPPY」學生每周會有15堂專屬德文課，課堂採用小組教學，以助他們更快掌握德文知識。今年9歲的Louis，與就讀初中的哥哥，在4個月前入讀GSIS的德語國際部，Louis表示，自4歲與家人同遊瑞士後，就被德國文化深深吸引，一直希望有機會學習。媽媽Melody在朋友推介下，決定為兩名兒子報讀GSIS。

▲ 媽媽Melody表示，兒子Louis每天都期待上學，放學後亦會跟她分享當日所學知識。

Louis是「CLIPPY」課程的學生，每逢德文堂，他都會到「CLIPPY」課室上課，透過唱歌、圖畫和影片學習德語，同時認識德國節日文化，例如11月11日的聖瑪爾定節（St. Martin’s Day）。Melody表示，Louis每天很期待上學，更會跟她分享當日所學的德語，「學校不但給予學生堅實的學術基礎，亦協助他們尋找自我價值，發展喜愛的方向。」

初中課堂德語支援 校園伙伴助適應

至於初中加入GSIS的學生，校方亦提供「Fast Track」德語中學課程，將德語融入跨學科課程。Cichon表示，由於中學採用德英雙語教學，部分科目如歷史科、生物科，有一半內容都以德文授課，加上科目及教學內容較繁複，學生要學習更多專門詞彙，因此「Fast Track」會延伸兩年，首年每星期有10堂德文課與有德語基礎的學生分開；第二年則每周6堂，將德文作為第二語言學習，以提升學生水平，助他們參與所有德語教學的課程。「德文老師會在課堂上支援學科老師，學生有簡易版德文筆記，主要集中重點，並加入圖畫輔助。」

▲ 「Fast Track」學生除了德文課，在其他學科課堂亦會得到語言支援。

13歲的Mimi Signorotti在兩年前入讀GSIS，並加入「Fast Track」課程，她表示，課程加快她學習德文的速度，除了老師提供支援，還有以德文為母語的同學充當「校園伙伴」，幫助她適應德語學習，例如協助翻譯，並在校園生活中提供引導。

▲ Mimi從兩年前對德文零知識，到現在已能掌握所有以德語授課的內容。

逢星期五，她和其他同學亦會參加德文老師舉辦的活動，各人獨自完成工作紙，然後一起討論和學習。Mimi現已完成兩年「Fast Track」課程，她從入學前對德文零知識，到現在已能掌握所有以德語授課的課程內容。她表示，未來想到德國修讀時裝設計，因為當地有優質的教育，她亦可運用所學的德文。

德國中學國際考試文憑 多元化科目擴闊視野

德語國際部學生在高中最後兩年，會修讀德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA）。Cichon指出，DIA是一個德英雙語國際課程，受德國政府監管，提供多元化的科目範疇，在兩年課程中，學生會修讀11個學科，包括一科語言、最少兩個科學科，還有數學和藝術等，令學生在大學選科時可以更具彈性。

DIA亦強調全人教育，雖然沒有關於社會責任的必修科目，但把社會服務、工作經驗等融入課程中。Cichon指出，課程重視培養學生的批判性思維、自主學習、訂立目標和自我反省，這些能力都對學生將來的發展有莫大幫助。

▲ 在兩年課程中，學生會修讀11個學科，令他們在大學選科時可以更具彈性。

今年16歲的Julian Zimmer，自幼稚園已於GSIS就讀，現在他是高中第一年，他指出，DIA課程對學生的口語和書寫能力有嚴謹要求，為備戰明年考試，現時每周都需要進行一至兩次校內試，每份試卷需時2至3小時。不過，他認為課程給予他彈性和空間，上課的時間表亦包括自修堂，讓他可以更自主分配溫習時間。

雖然DIA課程沒有強制性的課外活動或服務，但規定學生進行一星期的暑期實習，幫助學生認清未來發展之路。Julian提及，他曾到本港一間建築公司當建築師助手，協助科學館的翻新工程。不過，實習後，他發現自己並不適合建築行業。學業成績優異的他，計劃留港報考醫學院，向醫學路發展。

▲ Julian計劃留港報考醫學院，向醫學路發展。

世界頂尖學府入場券

考試制度方面，公開試分為3個筆試和2個口試，德文及英文或數學是筆試必考科目，餘下的一個筆試和兩個口試則須涵蓋科學（如生物、化學或物理科）及社會研究（如地理、宗教、歷史科等）範疇。

DIA於東亞及東南亞地區均有考試委員會，成員來自地區內的11間德國國際學校，成員每年聚首一次定制試卷，試卷會送往德國審批，確保考試質素達標，而11間學校每年會約定考試日，於同一時間舉行考試，以達至公平公正。

▲ 德瑞國際學校校長Dr. Dirk Bennhardt博士（右）及副校長兼德語國際部主任Grit Cichon女士指出，DIA受全球大學認可，是通往頂尖學府的入場券。

DIA課程受全球大學認可，而GSIS學生一向在公開試成績表現突出，Cichon指出，DIA考試評級分為1至6級，以1級為最高級，2022年畢業生的平均分為2.0，每年更有約5%畢業生取得最高級的1.0至1.2。

GSIS過往很多畢業生均獲常春藤大學、羅素大學集團、澳洲、加拿大及香港等頂尖學府取錄，不少學生亦選擇德國的高等教育系統深造，有意赴德國升學的DIA畢業生，會被視作德國教育公民，毋須申請學生簽證。

她以數年前一名傑出學生為例，該學生考入英國倫敦國王學院法律系，其修讀的課程是與美國紐約一間大學法學院的雙學士課程，「明年該學生畢業時，將會同時取得兩個分別由英國及美國頂尖大學頒發的證書。」

(特約)