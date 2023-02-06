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【死因研訊】婦候檢疫倒斃家中死因續訊　專家指若及早用藥可減低死亡率

社會 13:02 2023/02/06

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專家證人、傳染病中心醫務總監曾德賢今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

患糖尿病的六旬婦於2020年12月因同住女兒確診新冠病毒，被列為密切接觸者，獨自在家等候檢疫3天後被揭發倒斃家中。死因研訊今（6日）續，專家證人、傳染病中心醫務總監供稱，有文獻指若死者及早使用瑞德西韋（Remdesivir) 及地塞米松（Dexamethasone)，分別可減少80%及30%死亡率，又指若死者在發出檢疫令後送院，除了可治療新冠病毒，亦能處理其他併發症。

死者呂淑嫻，退休前任職護理院。死者生前與女兒趙海鈴同住沙田，趙於2020年12月9日因確診被送往亞博隔離，死者獨留在家等候衞生署聯絡。救護人員於同月12日破門入屋發現死者已倒斃家中，終年62歲。法醫推斷死者死於12月11日，主要死因是新冠病毒。

專家證人、傳染病中心醫務總監曾德賢供稱，死者身體組織帶有新冠病毒，其中1條心臟動脈有70%阻塞。至於死者的糖尿病控制情況不理想，需服藥及注射胰島素，故感染新冠病毒後的死亡率會增2至4倍。曾供稱，若死者同時患有冠狀血管病，在住院後的死亡率仍增加10倍。

曾指，趙於12月8日確診，死者或於12月6日已受感染。曾又指，相信死者病徵溫和，但肺部受損有兩個可能性，首先死者或會是無病徵缺氧，約有28%新冠病患均出現此情況，當中有26%致命率，尤其是長者。其次是冠狀病毒嚴重情況，當中一旦出現新冠病毒感染，或會致心肺衰竭。

曾又指，當時死者只有3種治療方法，但均需在醫院進行，包括使用抗病毒藥物，即瑞德西韋（Remdesivir)，使減少發炎情況，如使用藥物地塞米松（Dexamethasone)，以及進行抗凝血治療。曾指，有文獻指及早使用瑞德西韋及地塞米松，分別可減少80%及30%死亡率。

曾續指，死者或感染新冠病毒致死，但亦有很多危險因素，如年老或患糖尿病等。被問及死者及早送院能否避免死亡，曾認為，若死者於發出檢疫令後送院，除了可治療新冠病毒，亦能處理其他併發症。

衞生署一方作結案陳詞時指，衞生署於事後已作3項改善措施，包括已增加工作小組人手，並增加營運時間，並承諾在24小時內將所有確診者送院治理，以及在兩度未能接觸密切接觸者後，會將個案轉交警方。

聆訊明（7日）續。

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記者：梁錦麟

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