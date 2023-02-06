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【儲印花】7-Eleven X Sanrio甜蜜情人節禮物　可愛Hello Kitty花冧女一流

休閒消費 13:25 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

7-Eleven推出兩款Sanrio characters甜蜜限定情人節禮物。（7-Eleven提供）

繼月初推出的 Sanrio characters「Love² 雙層玻璃杯」後，7-Eleven 趁情人節再加添甜蜜氣息，再度聯同Hello Kitty及Little Twin Stars，化身兩款甜蜜限定的情人節禮物，讓大家向另一半表達愛意。

兩款甜蜜限定情人節禮物包括有Hello Kitty「Foreve 花 Love」，及 Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」，設計上均以浪漫的粉紅色為主調，配搭人見人愛的 Sanrio characters ，外型美觀得意，且非常有質感 ，絕對是一份甜到入心的情人節禮物。

Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」。（7-Eleven提供）

Hello Kitty 「Foreve花 Love」
換購詳情︰由2月8日7am起，於7-Eleven分店以任何消費加$238，或以 8,000yuu積分加$198，即可換購一件。

Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」
換購詳情︰由2月8日7am起，於7-Eleven分店以任何消費加$99，或以 8,000yuu積分加$59，即可換購一件。

記者︰黃依情

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