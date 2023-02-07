【330故事館】練習靜觀減壓力　自閉症男生發掘工作樂趣

▲ Sam建議其他自閉症人士發掘自己的興趣，主動參加不同活動。

由求學階段成長至踏入職場，對所有人而言都是挑戰。如果「職場新丁」是自閉症人士，他們會有怎樣的體驗？現年24歲的自閉症人士Sam，於主流中學畢業後，修讀為殘疾人士而設的職業培訓課程，畢業後他做過兩份工作，有著截然不同的經歷。

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Sam的第一份工作是速遞公司的速遞員，送文件看似簡單直接，其實當中涉及路線規劃、時間管理、送件優先次序的判斷之餘，亦有一定的體力要求。「我都想過自己會很難找到工作，因為自己是『嗰啲人士』。」速遞工作對他來說，「難就唔難，但好辛苦，要揹重件，天熱就特別辛苦。」Sam看似行事急躁，其實他十分著緊工作。他送件會比別人有效率，但卻令公司加重其工作量。隨著送件的數量愈來愈多，他承受的壓力就愈來愈大。

Sam在高中時已經開始接受為自閉症人士而設的服務，學習社交技巧、情緒管理等。面對現實職場的挑戰，Sam知道要排解工作壓力之餘，有時亦需要表達自己的困難。

我有向上司反映意見卻仍要求我做，但我實在做不來。

學習管理情緒

Sam形容那時的自己脾氣火爆，有時會因為工作而情緒波動，將所有情緒在家發洩。Sam的媽媽十分擔心兒子的狀況，於是尋求社工的協助。Sam參加新生精神康復會「朗程牽」為自閉症人士舉辦的職場時間管理小組、「WRAP®️身心健康行動計劃」以及情緒管理小組。自閉症人士的執行功能或有缺損，在職場時間管理小組，Sam學習時間管理、分辨緩急先後等與工作相關的實務技巧。

至於WRAP®️身心健康行動計劃則教授學員為自己訂立身心健康工具箱，了解有什麼事情需要「日日做」，如此能有效管理自己的情緒；而合共15節的情緒管理小組，則從較抽象的概念入手，讓他較為深入地學習情緒概念和提升自己對情緒的覺察。

在社工指導下，Sam認識到靜觀的概念，並時常進行靜觀練習，學習隨著呼吸節奏調整自己情緒。疫情期間，Sam因居住大廈有新冠病毒確診個案而留家抗疫兩個月，他使用「newlife.330」手機應用程式，在家中聽著聲音導航練習靜觀。

每當空閒我會聽一段錄音做靜觀，感覺有幫助，好舒服，會平靜一點。

「參加小組，讓我慢慢學習和成長。」因為速遞員的工作量及壓力越來越大，深思熟慮後，Sam最後決定轉工，並於另一家影印公司找到送遞文件的工作，他的新同事更會耐心教他掃描帳單與圖則。「學習摺好大型的圖則文件送遞給客人，對我可能有少少難，時常會忘記步驟。教我的同事會幫我錄音記下來。」Sam很享受這份工作，不單工作節奏較為適合他，與同事亦相處愉快。至今服務此公司已逾一年，Sam變得開心又有滿足感。

對於其他自閉症人士，Sam有這樣的建議：「發掘自己的興趣，主動參加不同的活動。以前有社工跟我說，我時常在家發脾氣，想著以前不開心的事，倒不如走出去，學習其他事。」自閉症曾經讓他自覺朋友較少，而職場生活讓他有機會結識不同的同事、朋友，擴闊社交圈子，工作對Sam可說是有多重意義。

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。其中，「朗程牽」自閉症人士支援中心專為受自閉症譜系障礙影響的人士（簡稱自閉症人士）、其家長、照顧者及前線同工提供支援服務，以回應自閉症人士成長的需要。服務詳情請瀏覽網頁：https://spahk.nlpra.org.hk/。

標題經TOPick編輯修改，原題為《練習靜觀應對工作壓力 自閉症男生：與其發脾氣，不如出去學多啲嘢》