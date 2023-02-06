【蚊叮蟲咬】初抵港女傭異常出紅斑水泡　求醫揭蟲患引發皮膚炎

▲ 初抵港女傭異常出紅斑水泡，求醫揭蟲患引發皮膚炎。

踏入春季後風雨漸多，易滋生蚊蟲，要小心惹飛蟻入屋。一名女傭在拍打飛蟻後感染了罕見皮膚炎，皮膚科專科醫生葉榮根拆解相關個案感染風險。

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葉醫生在Facebook專頁發文分享罕見個案。一名來港工作的女傭，初到僱主家時被女主人發現其左肩上有10多厘米的紅斑，周邊有水泡，皮膚呈現鱗狀的脫皮跡象，且痕癢異常。由於女傭從外地到港，日後工作還需照顧小孩，不敢怠慢病情，於是立即求醫。

葉醫生在檢查後發現，女傭患處周邊有抓痕，看似敏感但實則不然。細問下，女傭向醫生展示她主動拍下的可能引致敏感的飛蟲。原來，令女傭患皮膚炎的源頭，是在風雨天氣下見燈光而入屋的飛蟻，又稱為「隱翅蟲」（Paederus Fuscipes）。

感染症狀

針對此個案，葉醫生接受TOPick訪問時指出，女傭本身沒有其他皮膚疾病，會出現上述問題，是因她接觸、拍打了飛蟻，蟲體破裂後流出「隱翅蟲素」（Pederin），皮膚接觸到這些液體後導致了炎症。相關案例在沖繩、美國亞利桑那州、北澳地區常見，甚至有災情出現，更是出埃及記十大災難之一；但在香港不太常見。

葉醫生表示，一般而言，人體接觸到「隱翅蟲素」後普遍會出現刺痛、紅腫、起水泡症狀，但不會傳人。不過他亦提醒，飛蟻若携帶「金黃葡萄球菌」，細菌就會有傳染性。醫生解釋，「金黃葡萄球菌」雖是常見細菌，存在於皮膚表面，但假若皮膚病患者如濕疹病人，患處有大量「金黃葡萄球菌」，就容易讓病情惡化。

預防飛蟻方法

葉醫生最後透過處方抗組織胺、外用類固醇及含消毒成分藥膏給女傭，讓她得到了及時醫治。葉醫生提醒，市民應避免拍打飛螞蟻，避免接觸到破裂蟲體流出的「隱翅蟲素」；若不慎接觸，應立即用清水冲洗。

此外，要預防飛蟻入屋，注意夏季晚時要關緊窗門，尤其是近草叢地方。同時，飛蟻有向光性，會被光吸引入屋，因此要避免在四周黑暗環境中開燈。

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記者：張沛