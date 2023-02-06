【家居意外】3歲女做手工膠水突爆開噴出　雙眼黏住花6小時忍痛「開眼」

▲ 3歲女童做手工時膠水突然爆開噴出，她的雙眼被膠水黏住。

很多小朋友喜歡做手工勞作，又怎想到會在期間出事。美國有媽媽在社交平台分享，其3歲的女兒遇上膠水突然爆開噴出，她的雙眼不幸被膠水濺中，以致眼皮黏住睜不開，結果求醫花足6小時才能「開眼」。

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膠水爆開噴手臉

綜合外國傳媒報道，來自美國加州的媽媽Jeanice Jeanguenat去年12月28日，於facebook發帖講述事發經過。當時為了迎接聖誕節，她特別在亞馬遜（Amazon）網購一套非常可愛的聖誕倒數日曆給3歲女兒Charlotte，這個聖誕倒數日曆可以組裝成獨角獸夜燈。

Charlotte拿出套裝入面的一支膠水，媽媽沒有為意，將倒數日曆的其他配件放在櫃枱上，以便之後備用。事發當日他們買完東西回家，Jeanice正在收拾物品時，Charlotte拿起膠水用力擠壓樽身，膠水隨即爆開，噴在她的臉和手上。

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媽媽聽到女兒出事的聲音，連忙趕到了解，只見Charlotte閉上了眼睛。媽媽看到她滿臉滿眼都是膠水，立即為她沖洗眼睛，更指示兒子報警求助。Charlotte眼臉通紅，眼皮一動也不動。當日下午3時半左右，她被救護車送到醫院。

醫護將眼皮掰開

醫護人員盡了一切努力，依然無計可施，直至晚上約9時半，決定將Charlotte轉送到另一間醫院。醫生決定為她注射鎮靜劑，直接把她的眼皮掰開，一度擔心她的眼睛會否出現問題。結果Charlotte順利完成手術，媽媽指出她當時的情況︰

她的右眼很糟糕，左眼睫毛黏在她的眼球上……

膠水包裝上沒有標籤或任何成分，Jeanice不知道它是甚麼類型的膠水。她又嘗試致電給亞馬遜，希望透過他們取得賣家的緊急聯繫方式，但他們也沒有。Charlotte臉上的皮膚有點發炎，需進一步看眼科專家，以確保她的眼睛沒有受損，幸好她現時已沒有大礙。

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責任編輯︰王明芳