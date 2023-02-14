【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法

▲ 轉季濕疹發作痕癢難當如何解決？皮膚科醫生分享6種舒緩方法。

天氣逐漸回暖，回南天也跟著出現，而一到轉季就容易誘發濕疹，甚至令濕疹情況變得更嚴重，香港皮膚科專科醫生黃之鍵接受TOPick訪問時表示，在轉季或比較乾燥的季節裡，需要做好皮膚護理，並分享6種可以舒緩濕疹痕癢難當的方法。

轉季誘發濕疹的原因

濕疹成因複雜，轉季是其中一個誘發濕疹的原因。而濕疹患者或由於先天因素，本身皮膚偏乾，所以一踏入較乾燥的季節，濕疹就會變得更嚴重。除了天氣乾燥，天氣轉變也很重要，因爲皮膚也需要適應外界環境轉變，如果天氣轉變太快，氣溫變化太大，也有機會誘發濕疹；在夏天，因天氣炎熱而流汗，會刺激皮膚從而誘發濕疹，因此有時也可能會使濕疹情況變差。

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黃醫生分享到，本港一名30歲左右的男子從小就開始患有濕疹，雖然除了濕疹，身體狀況都很健康，但長期患有濕疹，也對他造成很大困擾。近兩、三年，男子的濕疹變嚴重了很多，也出現頻繁復發，而且每次復發，濕疹都會遍及全身各個部位，包括手腳、臉部、頸部都會出現紅疹，影響到他的睡眠、工作集中力，甚至也影響到社交，使他平時都足不出戶。

該名男子本身沒有接受任何濕疹治療，以前也僅塗類固醇藥膏。黃醫生表示，類固醇藥膏在現有的醫學指引上，仍然是最主要治療濕疹的方法。因爲根據病情，該男子屬於嚴重病例，所以除了使用類固醇藥膏，以及一些治療濕疹的藥膏之外，還需要因應病情去加强治療，如使用口服藥。

同時因病情較嚴重，男子也需進行二線治療，如注射生物製劑的針。生物製劑的針主要用來長遠調控病情，黃醫生表示，一般效果快的話，使用藥膏就可以控制到病情，但是如果要穩定狀況，減少復發，或需時4至6個月以上。

濕疹與食物敏感的關係

黃醫生續指，濕疹與食物敏感是有關係的，最常見的濕疹是異位性濕疹，其實這也是屬於敏感疾病的其中一種，不過濕疹與食物敏感並非有必然關係。黃醫生建議，濕疹患者要均衡飲食，但是如果濕疹患者可能真的因爲食物誘發濕疹，甚至出現食物敏感，就必須避開這一種食物。

同時他還提到，現在有很多測試可以檢查到自己有沒有食物敏感或致敏原，比如抽血測試。如果抽血測試的結果是發現他對那種食物有敏感反應，也會建議他避開那種食物。

舒緩濕疹的方法

在不同的季節、不同的天氣裡，首先要做好皮膚護理。黃之鍵醫生爲此分享了6種可以舒緩濕疹病徵的方法：

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責任編輯：何沛怡