【明日大嶼】11環團拒出席閉門簡介會　批公眾諮詢歷來最「鬼祟」

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政府去年12月底開始就「明日大嶼」諮詢公眾，惟被質疑未有主動公布，連部分議員亦不知公眾諮詢已經展開，同時有關公眾諮詢網站也在上月9日方推出，被批削減諮詢時間。11個環保及關注團體（團體）今（6日）召開記者會，批評政府是次公眾諮詢是無主動公布、無主動諮詢公眾及無公信力的「三無諮詢」，同時質疑當局無意如以往諮詢般設立公眾論壇，是有意逃避公眾質詢，表明拒絕出席受邀的政府閉門簡介會，並促撤回明日大嶼填海工程。

政府早前指已在去年12月底就「明日大嶼」計劃展開公眾諮詢，惟當局當時僅在立法會網站上載文件，未有如往常在展開當日發出新聞公告通知市民，亦無提供途徑讓公眾提交意見，要至上月19日才推出公眾諮詢網站，且同樣未主動公布。團體批評，明日大嶼的公眾諮詢歷來最「鬼祟」，且政府的作法令為期僅3個月的公眾諮詢，被削減4分1時間，強調明日大嶼造價達千億元，填海面積也達1000公頃，關乎重大公眾利益，須廣泛諮詢公眾。

另外，當局早前指將就明日大嶼展開兩輪公眾諮詢，並表明暫無意設立公眾論壇，只會與多個專業學會或界別閉門會面等。團體指，過往公眾論壇是公眾諮詢的基本設置，同時是受歡迎及重要渠道，舉例政府2012年就東涌新市鎮填海計畫展開3輪公眾諮詢，並全設公眾論壇、社區工作坊和多個居民團體見面，當局並因在第二輪諮詢期間接收大量反對意見而縮減填海規模。團體質疑是次政府完全抹煞與公眾與官員直接面對面對話的機會，有主動避開市民質疑之嫌，也憂慮往後具爭議性的項目或以同樣迴避公眾的形式進行。

團體又認為，政府就明日大嶼所做的一年生態調查粗疏及嚴重不足，例如調查指並沒有在該海域發現海馬，而陸地生態調查也未香港雙足蜥，但有環團曾在該範圍發現此兩種動物。另外報告同時指，曾在附近水域錄到江豚的活動聲音，但較其他位置所記錄到的江豚活動屬偏低水平，認為填海不會造成直接影響，團體指，一年時間不能清楚江豚在該水域的實際活動，如是否會在該處覓食及繁殖，不能因錄到的聲音較其他位置低便指其活動屬低水平，尤其填海工程位於東大嶼，該水域過往只有很少數據和生態資料，憂慮低估相關影響及質疑政府是否為盡早展開工程便倉促立論。

團體上月底獲邀出席今日舉行的「中部水域人工島簡介會」，團體指當局是次簡介會以閉門形式進行，並無打算提供回應民間團體對造價及環境影響等質疑的新資料，絕非開誠佈公的諮詢，因此宣布拒絕出席，亦不希望為嚴重架空民意的諮詢背書。團體認為政府應虛心聆聽民意，並優先規劃全港近2千公頃未用盡的棕地，尤其當中約433公頃鄰近新發展區、坐擁基建配套的快熟棕地，才能有助基層加快上樓，達致宜居城市，並促請政府在妥善回應填海工程的必要性及各界疑慮前，撤回明日大嶼填海計劃。

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記者：黃小冰