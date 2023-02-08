【中風】退休港男與人爭執情緒激動中風 積極復康盼重拾駕駛桌球樂趣

▲ Frankie積極復康，學習重新走路。

年屆60歲的黃先生(Frankie)是一名退休交通警察，性格開朗好動，不但有不少興趣，更活躍於社交圈子。尤其他是一名桌球好手，曾代表警隊到外地比賽，贏得不少獎項。在桌球運動中亦結識了不少趣味相投的朋友，打算退休後可以盡情聯誼，享受球桌上的樂趣。可惜一年前不幸左腦出血性中風，因而影響右邊肢體活動和說話功能。他同時患有嚴重冠心病和糖尿病，需要緊密觀察和治療。

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Frankie 本來在警隊中擔任騎警的工作，他享受並熱愛駕駛。當他在醫院的時候了解到自己因中風而半身不遂，就連自己起床和自己換衫、食飯等簡單的日常活動都有困難時，深受打擊，十分沮喪。他心想下半生也難以再於球桌上顯身手和再嘗駕駛的快感及滋味。

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工作爭執 情緒激動中風

Frankie 在一次與人爭論工作事宜的時候，動了肝火，並且引發腦出血，就是急性腦中風。本來已經計劃周詳，準備好好享受退休的無憂生活，卻因突如其來的中風而要重新盤算。

事源事發當天，他在駕車時在電話中與人爭論工作事宜，引起爭執，收線後幾分鐘隨即感到身體不適，右邊身手腳麻痹並無力，難以控制軚盤和腳制。幸而他剛好已在相熟車房門外，尚能夠將車輛安全地停泊在路邊。車房的員工立即撥 999 求救，救護車及時趕到並把他送院，幸而性命得保存。

靠機械腳 三個月復行

他中風後，住院治療約一個月情況已穩定，他深深明白中風復康分秒必爭，決心把握黃金期，馬上開始中風復康訓練。他原本只能在太太的攙扶下步行數步距離，勉強能夠在家中簡單活動。中風後由於肌肉不能夠自主協調，看似簡單的步行訓練一點也不容易，於是他經四處打聽後，最終選擇了機械腳訓練。

機械腳是機械與復康技術結合的新復康科技，通過安裝在機械腳關節位置的精密微型摩打和感應器，物理治療師能即時分析他的步行情況，適當地作出協調反應，讓復康訓練更精準、更有效率。藉著3個月的機械腳訓練，他由只能靠別人攙扶步行，到可以自己用拐杖自由活動，理想的進度對他而言，是強大的鼓勵。

此外，他出院時患手僵硬，稍微郁動便感覺到強烈痛楚。透過被動伸展運動及職業治療師引導的手部運動，他郁動患手時痛楚大大減低。加上機械手訓練，他亦能夠控制患手手指的細微活動，眼前復康一點一滴的成果讓他對憧憬的退休生活重燃希望。

中風半年，Frankie 一直積極地向復康之路前進。由於他熱愛駕駛，職業治療師從多方面鼓勵他嘗試接受傷健評核，考取傷健人士車牌，希望在訓練後能幫助他再次重拾駕駛的樂趣。於治療期間，除了室內不同的復康運動，治療師亦陪同他一起作實習訓練，例如到超級市場購買食物和日用品，更外出乘搭巴士，訓練如何安全地上落巴士及扶行到座位，助他回復昔日自立的生活，減輕家人接送的負擔。

透過有計劃的中風復康治療，黃先生可以有方向地向目標邁進。直至現在，他仍努力不懈，毫不間斷地接受一星期三天的訓練，雄心壯志的他不但期望能早日駕駛，迎接無憂的退休生活，更希望有一天能再次手執桌球杆，大顯身手。

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責任編輯：羅嘉欣