【鼻咽癌治療】港大團隊：血漿腫瘤標記難以取代鼻咽癌標準檢測方法

▲ 港大醫學院三名學者指腫瘤標記難以取代傳統檢測方法。(港大醫學院提供)

港大醫學臨床醫學學院臨床腫瘤學系、與國際團隊的一項研究發現，即使於新冠疫情等資源緊絀的情況下，大部分專家不同意利用血漿腫瘤標記，取代内窺鏡檢查和抽取腫瘤樣本等傳統檢驗方法。內容已在世界主要的腫瘤學研究期刊 《Lancet Oncology》發表

鼻咽癌亦是香港的常見癌症，與家族基因遺傳和飲食因素如鹹魚有關。

2020年香港人患上鼻咽癌的年齡標準化比率為每 10 萬人 5.8例，在本港癌症排名位列男性和女性的第8位和第 17 位。

血漿 EBVDNA 容易從常規抽血中提取，所以血漿EBV DNA 在經過多年臨床研究後被認為是最靈敏最準確的腫瘤標記，在鼻咽癌篩查、診斷、分期、治療反應監測和預後預測中得到廣泛認可。

不過團隊表示，33位國際頂級專家在新冠疫情大流行期間回答 22條問題，涉及血漿 EBV DNA 可否於人力及資源極度緊絀情況下，替代常規檢測鼻咽癌方法。

研究發現，在資源有限的環境中，所有專家一致反對在沒有影像掃描的情況下，使用血漿

EBV DNA 和 EB 病毒抗體取代内窺鏡檢查和抽取腫瘤樣本作為鼻咽癌癌症分期的唯一方法。即使提供影像掃描，73%的專家仍不同意使用血漿 EBV DNA 代替內窺鏡抽取腫瘤槏本作為鼻咽癌癌症分期的唯一方法。

調查結果反映，即使在資源極度有限的情況下，血漿 EBV DNA 並不能完全替代內窺鏡檢查和腫瘤活檢。所有不同意將血漿 EBV DNA 作為診斷及治療鼻咽癌唯一工具的學者認為，一些常規的標準檢測方法是不可或缺，在醫療系統允許的情況下，不應剝奪患者接受這些常規標準檢查的權利。這些國際共識建議是根據不同專科及領域範疇醫生的共同角度、考虑了各種臨床情況而制定，跟之前由個別專科發表的建議不同。

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記者：陳展棋