【第25屆渣馬】港九新界下周日凌晨起實施封路　一文看清各區封閉路段及解封時間

▲ 第25屆渣馬分6階段實施封路，料油尖旺多段公路顯著繁忙。（資料圖片）

第25屆渣打香港馬拉松將在本周日 (12日）舉行，警方今日（6日）講解封路安排。

警方表示，全馬和半馬的起步點均設於彌敦道九龍公園外，10公里賽事則移師港島區進行。因應賽事，警方將西九龍區分6個階段進行封路。

西九龍區：

在第一階段，即2月12日凌晨0時45分，警方將封閉西九龍快速公路的南行線及西區海底隧道的南行管道。

在第二階段，凌晨1時40分，封閉路段涉及尖沙咀區介乎柯士甸道至梳士巴利道之間的一段彌敦道。

在第三階段，凌晨2時30分，封閉路段涉及連翔道的南行線。

在第四階段，凌晨3時45分，封閉路段涉及海輝道以南一段的連翔道南行線、亞皆老街和櫻桃街西行。

在第五階段，凌晨4時，封閉路段涉及海防道、北京道及內裏的內街，包括樂道、漢口道、亞士厘道。

在第六階段，凌晨4時30分，封閉路段涉及介乎亞皆老街及柯士甸道之間的彌敦道。

隨着最後一項半馬賽事在早上8時半開跑後，警方將早上9時45分，會由南向北逐步解封彌敦道。在早上約10時15分，警方會解封亞皆老街及櫻桃街；在約10時半，警方會解封連翔道的南行線；由於半馬和全馬選手將於稍後折返西九龍公路，警方會在下午約1時15分，才可重開西九龍快速公路。

警方提醒，在賽事期間，油尖旺區的主要道路，包括彌敦道、亞皆老街、櫻桃街均會封閉，如需要駕車穿越彌敦道東西兩端，駕駛人士只可經梳士巴利道或加士居道橫過兩端。

而在油尖旺一帶，包括加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道一帶的交通會比平時的周日顯著繁忙和擠塞。故警方呼籲市民盡量使用公共交通工具。

而賽會在彌敦道及亞皆老街主要路口亦設立10個特定的行人過路處，包括柯士甸道、佐敦道、加士居道、眾坊街、文明里、窩打老道、咸美頓街、登打士街 、山東街、新填地街，讓市民橫過馬路，在其他時間則需要使用天橋。

新界南區：

至於新界南區的封路安排，以下路段將於2月11日晚上11時30分開始封閉，包括屯門公路往汀九橋方向，所有屯門公路車輛如要前往九龍，不可使用汀九橋，要繼續使用屯門公路。

青欖公路方面，大欖隧道車輛只可左轉前往屯門公路，繼續往九龍方向行駛。

青馬大橋在馬灣及大嶼山出來的車輛，則要經青馬大橋轉左，經青朗公路或青衣博覽公路往九龍方向繼續行駛。而右邊往青沙公路及長青公路方向的行車線將會封閉。

青衣西北交匯處往長青隧道方向、下方近觀景台方向調頭位亦會封閉，車輛只可經青衣博覽公路前九龍。

而在葵青路（青衣南橋）往青葵公路亦會封閉，駕駛人士須沿葵青路，經荃灣路及葵涌道前往九龍。葵涌道九龍方向近鍾榮光中學對出的支路亦會封閉。

荃灣路上青葵公路的支路會封閉，駕駛人士須沿荃灣路經荔景、美孚地鐵站繼續前往九龍。

而在青葵公路近美青交匯處方向上西九龍快速公路，亦會因應賽事進行作出封閉。

在昂船洲橋方面，青衣航運路往昂船洲大橋九龍方向路段會封閉；在貨櫃碼頭南路近8號迴旋處，上青沙公路方向的支路會封閉。

警方提醒，所有快速公路如經西九龍進入新界南前往機場，或新界方向的行車線，在是次比賽完全沒有封閉。換言之，所有賽事只會利用出九龍方向的行車線進行。因應比賽進度，警方預計所有新界南總區封路路段，將於比賽當日下午1時15分逐步開始解封。

港島區：

港島區賽道將牽涉西區、中區、灣仔區及東區。而今年10公里賽事，亦將移師至東區走廊舉行。

由當日凌晨0時45分起，西區海底隧道由九龍往香港方向的南行管道將會封閉。由香港往九龍方向行車不受影響。

由凌晨1時30分至下午1時30分，途中的干諾道西天橋東行線，由城西道支路至中環灣仔繞路一段將會封閉。

在中環碼頭一帶，在凌晨1時30分至下午1時30分，耀星街龍和道東行會封閉。

中區碼頭近碼頭一帶，將在凌晨3時至下午1時30分封閉，包括文光街、文耀街、耀星街；中環碼頭巴士總站亦會封閉。

中環灣仔繞道由中環碼頭至東區走廊一帶將在凌晨1時30分開始封閉，並會視乎比賽實際完畢時間及道路安全分階段重開。

在凌晨1時30分至下午1時30分，灣仔北包括龍和道、博覽道東會封閉。

在凌晨3時至下午2時，由龍和道至比賽終點將會封閉，包括龍和道的東行、會議道的東行、鴻興道杜老誌道和馬師道的天橋。

至於灣仔區及銅鑼灣區的購物區，馬師道、駱克道、波斯富街、軒尼詩道、怡和街、唐街、告士打道將會封閉。

10公里賽事交通安排：

在凌晨1時30分至早上10時30分，東區走廊東行線由維園道至東興道支路會封閉。

在凌晨1時30分至早上11時30分，東區走廊西行線至維園道一段會封閉。

東區海底隧道香港出口仍可靠右東行，經西灣河一帶前往港島各區。東隧香港出口往西行在凌晨4時前，仍可靠左往文康街支路離開。

在凌晨3時45分至8時45分，興發街北行將會封閉，讓10公里賽事的參賽者前往東區走廊的起步點。

在銅鑼灣購物區，凌晨4時至10時45分，部份維園道天橋至告士打道將會封閉。

公共交通安排：

受賽事封路的影響，星期六（11日）晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務、暫停服務或臨時遷站安排，直至道路於星期日重開。受影響的巴士路線包括行經東區海底隧道及西區海底隧道的過海巴士線；於東區走廊、中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的巴士路線；於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的巴士路線；以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。以下巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：

位於港島區的1個公共運輸交匯處及3個巴士總站：天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站；及

位於九龍區的1個公共運輸交匯處及1個巴士總站：中港城公共運輸交匯處及旺角（柏景灣）巴士總站。

為方便分別由最早上午5時45分及6時正起跑的半程及全程馬拉松參賽者前往尖沙咀，以及由最早上午5時45分起跑的10公里比賽參賽者前往銅鑼灣，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日適時提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線於凌晨3時25分開出。此外，28條特別巴士路線將會於星期日提供服務，方便參賽人士前往尖沙咀或銅鑼灣。

在封路期間，位於封路地區內及鄰近地區的巴士站、的士站、的士上落客點、公共小巴／專線小巴站、路旁停車位、私人停車場將因應情況暫停使用。

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記者：黃穎津