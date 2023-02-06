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【聲夢傳奇2】任暟晴首度舉行歌迷聚會　梁芷菁送上蛋糕補祝Jasmine生日

娛樂 16:53 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

任暟晴與歌迷聚會兼補祝生日。

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）日前與歌迷舉行首次歌迷聚會並補祝生日，Jasmine準備今次聚會之前訂製自己logo口罩同簽名相送給粉絲。

Jasmine表示：「非常之感謝歌迷由比賽到而家默默支持她，歌迷給予她好多力量，生日時候又有巴士應援，多謝大家痛錫她。」在聚會上，她演唱其偶像張敬軒的《百年樹木》，令歌迷大飽耳福。

Jasmine承諾歌迷會日後將舉辦多些活動，讓大家可以常見到她，此話即令全場歡呼。

Jasmine不捨粉絲

聚會完結前，她再安歌送上自己歌曲《Breath Away》，歌迷都好驚喜，全場大合唱。
 
聚會尾聲，Jasmine與Fans們大合照，現場播放生日歌，並有《聲夢2》學員梁芷菁（Crystal）任神秘嘉賓送上蛋糕，Jasmine即興奮大叫，不停同Crystal傾偈，忘記了要吹蠟燭切蛋糕。

因為當日她還要趕往拍MV，但Jasmine卻不捨得離場，要公司同事提醒她要出發，才盡快食完蛋糕離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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任暟晴 歌手 聲夢傳奇

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