【關係成謎】苟芸慧元宵節發文引揣測　以12個字揭與老公陸漢洋感情狀況 ?

▲ 究竟同老公嘅關係係點？

2009年華姐冠軍苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，惟近年兩人不時傳出「分」訊，婚姻亮紅燈，二人亦不再在社交網甫相放閃，令傳聞甚囂塵上。

不過近日有指老公陸漢洋施展「馬拉松式」箍煲行動，終於在3個月前成功氹回苟姑娘，二人再度夫妻檔上陣出席友人活動，重修舊好。

【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合 錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心

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元宵發文引揣測

雖然有傳苟姑娘與老公「復合」，但昨日（2月5日）適逢正月十五元宵佳節，她在社交網上載帶愛犬歎下午茶片段，片中所見苟姑娘帶愛犬去街，見到她到餐廳的戶外座位食下午茶，當中只有一份薯條及一杯咖啡，相信只得她獨自一人吃，而陪伴着她的就是其愛犬，未見陸漢洋身影。

而苟姑娘更攬着愛犬自拍，又咀嘴愛犬，並留言：「各位同自己元宵佳節快樂！食咗湯圓未？元宵節快樂」網民認為苟姑娘的留言有所含義，似乎暗示老公不在身邊，令大家紛紛揣測二人的關係是否和好如初。

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童話式婚宴

苟芸慧與陸漢洋自2016年開始相戀，陸漢洋於2017年向苟姑娘送上家傳鑽石鑲製的戒指求婚，並揚言已計劃好結婚，且於訪問中表示自己喜歡小孩子，但暫不考慮生育，希望能先享受二人世界。

2018年，苟姑娘與賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚，回港後舉行童話式婚宴，苟姑娘當時更戴上價值170萬鑽戒，閃爆全場。

婚變不絕

然而，二人於2021年開始傳出婚變，喜愛放閃的苟姑娘突然減少於網上晒恩愛，有指二人因對生育問題持不同意見以致吵架收場。

同年，苟姑娘獨自返回加拿大，跟陸漢洋分隔兩地，亦有指她回港後未有跟丈夫同居，令婚變傳言愈來愈多。

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