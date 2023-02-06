【消費權益】消委會去年接逾3萬投訴　網購投訴佔最多按年增逾7成

▲ 消委會去年共錄得逾3萬宗投訴。（陳國峰攝）

消委會去年共錄得逾3萬宗投訴，按年上升 12%，其中涉及「居港消費」的投訴佔28,838宗，按年升 12%，涉及金額逾10億元。網購盛行下，相關投訴達10,686宗，佔整體投訴近4成，涉及金額更較前年大幅增加接近1倍，超過3,600萬元。

去年涉及「食肆及娛樂服務」的投訴，由前年投訴榜的第4位，一躍成為首位，全年相關投訴達3,128宗，較對上一年急增43%。以外賣點餐平台的投訴最多，達1,089 宗，佔該類別的 35%；主題公園的相關投訴亦於去年急增逾4.5倍至324宗，消委會指情況令人關注。

港府在疫情嚴峻期間要求入境人士預訂指定檢疫酒店房間，進行強制檢疫，直至去年9月撤銷檢疫要求，導致去年涉及檢疫酒店的投訴急增近 4.7 倍達779宗。其中涉及價格/收費爭議，和更改/終止合約的投訴佔最多，合共佔相關投訴近 9 成。部分消費者因隔離措施調整，欲更改檢疫酒店入住日期不果，及酒店延誤退款而作出投訴。

消委會又指，疫情加速香港網購發展步伐，而相關的投訴增 73%，達10,686宗，涉及金額亦增加接近1倍，逾3,636 萬元。網購的投訴個案佔全年總投訴近4成（38%），較對上一年只佔 23%為高。其中涉及食肆及娛樂服務的網購投訴最多，其次為旅遊事務及電器用品。這3類投訴同時均屬去年首3位接獲最多消費投訴的類別，反映網購服務參差，建議多加改善。

投訴性質以延期/沒有送貨/遺失佔最多，較對上一年增加逾1倍，消委會敦促商戶改善物流送遞安排，確保產品能按時送到消費者手上，以減少因送貨問題衍生的消費爭拗。

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記者：黃穎津

記者：蘇文軒