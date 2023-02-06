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【意外之財】裝修工鑿牆發現145萬巨款　與戶主分贓唔勻鬧上法庭結果雙輸

親子 17:27 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

本來兩個人分，突然多了21個人分。

貪字得個貧！ 一名裝修工人開工時，意外從浴室的暗櫃發現145萬港元現款，裝修工如實告知屋主，對方卻只給他10%，因為分錢不均而鬧上法庭，未料最後竟然出現與21人瓜分的局面，戶主和裝修工最終都因為貪婪而「雙輸」。

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綜合外媒報道，美國女戶主Amanda Reece於2006年，委託工人Bob Kitts裝修家居，Bob在裝修期間意外發現浴室鏡櫃後方有一個暗格，裡面藏有兩個上鎖的木箱，打開一看發現共有15萬英鎊現金（約145萬港元）。

Bob通知戶主後，對方承諾將現金的10%，即約14萬港元給予Bob作為「酬勞」，但Bob認為現金由他發現，所以理應分到40%，即約58萬港元，分錢問題最終令屋主與裝修工人對簿公堂。

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事年鬧上法庭後，調查期間發現該筆現款印製於1920年代，應屬前屋主Dunne擁有，合法繼承人突破增加多達21名，故他們也派代表加入爭奪。

然而早在發現財產真正擁有人之前，女屋主Amanda已花費其中約10萬港元，與母親前往夏威夷度假，部分則售予紙幣商人。

Amanda最終決定放棄爭奪剩下的20萬港元，法庭則裁定工人可獲總額的13.7%，其餘款項則由21名繼承人瓜分。前屋主一方的代表律師形容案件是一種「貪婪案」。

不理性致「雙輸」


如果這兩人願意私下解決問題，事件就不會鬧上法庭，也就不會發現另外21名繼承人。由於不理性，最終他們都輸了。

工人則指事件令他被指是貪心的人，負面形象令他失去不少裝修生意，但他強調自己並無做錯：

這種事大概不會再次發生。不得不承認，眼前突然出現一大筆現金是多麼令人驚訝。

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責任編輯︰王明芳

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