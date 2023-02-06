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【給十九歲的我】私隱專員公署指密切留意事態發展　個人資料只限使用於收集時述明或直接相關目的

社會 16:27 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

(資料圖片)

紀錄片《給十九歲的我》中，片中參演女生接連表明不同意影片以任何形式進行公開放映引起爭議，導演張婉婷終昨日宣布電影由今日（6日）起暫停公映。學校及導演於拍攝期間，參演女生對公開放映的意願，涉及私隱議題。

TOPick向私隱專員公署查詢。公署回覆指，截日昨日（５日），未有接獲相關投訴或查詢，私隱公署會密切留意事態發展。公署表示，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據 （包括有關個人資料被不當使用的詳情），可以向私隱專員公署作投訴，私隱專員公署會根據既定程序作出跟進。

公署表示，一般而言，任何個人/機構（作為資料使用者）在收集、持有、處理或使用個人資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則的規定。 在使用個人資料方面，根據保障資料第 3 原則，除非得到資料當事人的自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露和轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。

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記者：陳展棋

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