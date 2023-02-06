【童星長大】TVB「御用喊包」演技入心入肺　12歲黃雪兒變少女赴海外升學

▲ TVB「御用喊包」童星黃雪兒已長大成少女，現已赴海外升學。

有TVB「御用喊包」之稱的黃雪兒（Nicole）由5歲開始當童星拍戲，曾參演電影《紀念日》和《賭城風雲III》等，之後加入TVB演出首部劇集《幕後玩家》一炮而紅，其可愛樣貌及出色喊戲令觀眾留下深刻印象。不過，隨著雪兒步入青春期，近兩年已沒有演出，她更在社交平台透露已赴海外升學。

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雪兒早已是廣告界寵兒，2015年5歲起參演首部電影《紀念日》，從此踏上童星之路。雪兒在第一部TVB劇集《幕後玩家》中飾演黃宗澤女兒心心大受歡迎，由於其喊戲出色，之後參演的劇集都有苦情戲，例如2018年《宮心計2深宮計》演童年版劉心悠和2019年《她她她的少女時代》演田蕊妮繼女，都令觀眾鼻酸，大讚雪兒的演技超越她本身的年紀。

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其後雪兒在《降魔的2.0》再展示其「喊包」功力，她飾演一名虐兒案受害兒童巧兒，為父母求情一幕令人非常心痛。雪兒曾接受媒體訪問透露，她每次拍攝喊戲都會回憶一些不開心的事情，最嚴重的就是外出和媽媽走失，情緒便會忍不住爆發。

踏入青春期愛全黑打扮

近兩年，雪兒因專心學業已沒有再參演劇集或電影，最後一部作品是《換命真相》。踏入青春期的雪兒轉眼已12歲，喜歡畫畫、吹陶笛曾奪獎項，又與另一童星好友鄭耀軒一齊玩冰壺。不過，雪兒的打扮愈來愈低調，近期的照片多作黑色打扮，又電了一頭微鬈長髮，滲出少女味。

去年8月，雪兒在社交平台宣布離開香港，展開新生活，但未有透露目的地；11月再上載一張返學照片，並寫上「My school life」，可見是外國一所古老校舍，雪兒身穿綠色運動服步入校園。

而雪兒還有一個妹妹叫黃雪盈，細過家姐數年，同樣長得可愛的她已獲邀參演廣告，想不定之後或有更多拍攝機會。

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責任編輯︰王明芳