【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園【多圖】

▲ 作為佛教徒的William，在大宅的一角放有佛像。

港產陀飛輪品牌創辦人沈慧林（William）與太太Rachel看中洪水橋發展及往返內地交通便利，遂以8位數字金額，購入新界北一幢實用面積2,500呎、連天台花園逾3,000呎，樓高四層的獨立屋，作為投資和家人度假之用。

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周末度假屋

William一家本身在港島區居住，目的是方便女兒返學，每逢長假期及周末，都會回到大宅渡假。TOPick日前直擊，踏入屋是廚房、客飯廳、客廁，William的太太喜歡簡約設計，因此全屋都以米白色為主調，看上去空間感更大、更整潔。而客廳落地大玻璃後面就是花園，空間足以放得下吹氣滑梯，供女兒玩樂。

▲ 花園大到可以玩滑梯。文子健攝

二樓就是女兒的房間及客房、而三樓就是主人房及書房，四樓是天台，William的書房非常多珍藏及自己讀書是的照片，而作為佛教徒的他，在走廊處設有小佛壇及將《心經》掛在牆上。四樓天台，設有轉彎梳化及BBQ爐等設備，方便好客的William招呼朋友。

▲ 客廳放有超級大電視。文子健攝

William的5歲女兒沈誦彥更帶我們參觀她的小天地，裡面有一個小書櫃放滿了她喜歡的書籍，誦彥拿起最喜歡的英文故事書《Goldilocks》介紹一下。

▲ 女兒的睡房有書架及書桌。文子健攝

走入William的書房，他逐一介紹珍藏，William最喜歡當然是自家出品的10隻港產陀飛輪，他說：

每一隻都有不同的故事，特別這一款星恆系列，香港有一個研發團隊，有師傅在香港裝嵌，當時大膽地投入很多資源去做這個車間，這個車間令到我們有一條龍服務，由工程、設計及生產都是made in hong kong，是一個很大的里程碑，這款造工很複雜，中西合壁的設計，入面有半拱起的藍寶石玻璃，有混天儀地球儀，是我們很特別的突破。

另一款就是兔年陀飛輪，兔年對我來說有兩層很深厚的意義，第一可以做到很強的浮雕技術是重大的突破，顯現到我們中華文化的民族工匠，而這款兔年陀飛輪和我們十二生肖的陀飛輪，細緻度及微雕的技術是可以去到幾分之一的頭髮絲一樣幼，所以這個是我們一個很大的技術展示。

▲ William表示兔年的陀飛輪特別有意義，因為代表品牌成立了12年。文子健攝

第二個意義就是正式宣布我品牌創立12年，因為我們每年都會做一隻生肖的陀飛輪，而到2023年，就正正是我們成立12年，因為我們12生肖都齊了，是我創立陀飛輪一個很大的鼓舞。

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William特別介紹珍藏了百多年前的瑞士音樂盒，裡面是純機械的原理去播一些好好聽的音樂，而裡面更包含了父子情，因為沈爸爸很喜歡音樂盒，連帶William都被影響，喜歡上這些純手工瑞士製音樂盒，每一年都可以當成藝術品般欣賞。

而音樂盒旁邊就是《心經》，William說:

我自己都好鍾意看及讀《心經》，透過讀《心經》找到心靈的平靜，及一個村上春樹的金句『自律』的相架。

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記者:陳麗薇