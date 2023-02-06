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【明星扮靚】陳豪操刀拍攝陳茵媺泳照　Aimee凍齡身材獲激讚17年不變

娛樂 18:20 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

陳茵媺於社交平台大晒水著照。

41歲的陳茵媺（Aimee）雖已是三孩之母，但多年來保持最佳狀態，早前陳茵媺一家五口到泰國布吉旅遊，享受天倫樂外，在丈夫陳豪操刀下，陳茵媺拍了不少靚相。

在昨日（2月5日），陳茵媺於IG晒出「老公視角」的三點式照大派福利，震撼觀眾的視覺！

相中，Aimee身穿三點式外披通花長袖衫，於池邊擺出甫士給老公拍照，只見美好身段表露無遺，甜美的笑容依然殺死人，當中她寫道：「my favourite type of lighting. 太喜歡太陽的自然光， 燈光！ Can I bring the #phuket sunshine back home?」

【新四十二章】陳豪當私人攝影師拍度假片　陳茵媺「老公視覺」驕人身材逐格睇【多圖】

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人妻大解放

Aimee「大解放」的水著照吸引近1.7萬人讚好，不少網民也紛紛留言大讚，當中包括「同選美時一樣靚」、「性感得來又大方得體，陳豪傑作幫太太影得好靚。」、「Beautiful mummy」和「Aimee仲寶刀未老」等。

其實日前Aimee分享了一短片，為陳豪以一鏡到底方式拍攝，穿上三點式襯以外套的Aimee驕人上圍若隱若現，靚靚人妻的索爆泳衣片，𣊬間成為網民熱話！

41歲的Amiee與陳豪結婚後，誕下三個小朋友，雖然減少幕前演出，但Amiee依然保持最佳狀態，這位三孩之母靠三招瘦身和凍齡。

最新影片推介：193+Alina專訪

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吃得夠營養

Amiee堅持每餐要吃得有營養，故她喜愛親自下廚。她愛選用天然有機食材，盡量以植物香料代替調味料，Amiee喜以有機香蕉沙律當早餐，連生日蛋糕也會親自操刀炮製，難怪生了小孩仍可保持美好身材。

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【恩愛夫妻】陳茵媺復出拍新劇《羅密歐與祝英台》　與陳豪相隔10年再次拍拖更收工

勤做運動不偷懶

另外，Amiee經常做不同運動，當中包括跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等，她更陪兒女齊學跆拳道。

她曾表示即使多忙，每天也會做至少20分鐘運動，可以有助促進新陳代謝，令肌膚保持光澤。同時，透過運動可以放鬆照顧小朋友的情緒。

陳豪一家五口在布吉度假！（取自instagram）

喜用無添加護膚品

至於護膚方面，Amiee喜愛用無添加成份的護膚品，可降低對皮膚的傷害。

另外，面對毛孔粗大，皺紋等問題，她會使用維他命A酸調理肌膚狀況。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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