【明星扮靚】陳豪操刀拍攝陳茵媺泳照　Aimee凍齡身材獲激讚17年不變

▲ 陳茵媺於社交平台大晒水著照。

41歲的陳茵媺(Aimee)雖已是三孩之母,但多年來保持最佳狀態,早前陳茵媺一家五口到泰國布吉旅遊,享受天倫樂外,在丈夫陳豪操刀下,陳茵媺拍了不少靚相。

在昨日(2月5日),陳茵媺於IG晒出「老公視角」的三點式照大派福利,震撼觀眾的視覺!

相中,Aimee身穿三點式外披通花長袖衫,於池邊擺出甫士給老公拍照,只見美好身段表露無遺,甜美的笑容依然殺死人,當中她寫道:「my favourite type of lighting. 太喜歡太陽的自然光, 燈光! Can I bring the #phuket sunshine back home?」

【新四十二章】陳豪當私人攝影師拍度假片 陳茵媺「老公視覺」驕人身材逐格睇【多圖】

人妻大解放

Aimee「大解放」的水著照吸引近1.7萬人讚好,不少網民也紛紛留言大讚,當中包括「同選美時一樣靚」、「性感得來又大方得體,陳豪傑作幫太太影得好靚。」、「Beautiful mummy」和「Aimee仲寶刀未老」等。

其實日前Aimee分享了一短片,為陳豪以一鏡到底方式拍攝,穿上三點式襯以外套的Aimee驕人上圍若隱若現,靚靚人妻的索爆泳衣片,𣊬間成為網民熱話!

41歲的Amiee與陳豪結婚後,誕下三個小朋友,雖然減少幕前演出,但Amiee依然保持最佳狀態,這位三孩之母靠三招瘦身和凍齡。

吃得夠營養

Amiee堅持每餐要吃得有營養,故她喜愛親自下廚。她愛選用天然有機食材,盡量以植物香料代替調味料,Amiee喜以有機香蕉沙律當早餐,連生日蛋糕也會親自操刀炮製,難怪生了小孩仍可保持美好身材。

【恩愛夫妻】陳茵媺復出拍新劇《羅密歐與祝英台》 與陳豪相隔10年再次拍拖更收工

勤做運動不偷懶

另外,Amiee經常做不同運動,當中包括跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等,她更陪兒女齊學跆拳道。

她曾表示即使多忙,每天也會做至少20分鐘運動,可以有助促進新陳代謝,令肌膚保持光澤。同時,透過運動可以放鬆照顧小朋友的情緒。

▲ 陳豪一家五口在布吉度假!(取自instagram)

喜用無添加護膚品

至於護膚方面,Amiee喜愛用無添加成份的護膚品,可降低對皮膚的傷害。

另外,面對毛孔粗大,皺紋等問題,她會使用維他命A酸調理肌膚狀況。

