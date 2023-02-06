【中年好聲音】李思林+李佳表現超水準被獲讚 　龍婷搣甩鄧麗君影子展個人風格

▲ 「雙李」李思林同李佳一唱一和勁合拍。

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，昨（2月5日）晚播出的第十集，是第四部曲首回合《導師分組賽！情歌PK戰！》，19強選手分成三組作賽，是集率先進行「摯親暖歌＋雙語情歌」PK賽。

最終表現最為亮眼的，是代表紅組出戰「摯親暖歌」的龍婷和代表藍組出戰「雙語情歌」的李佳+李思林，兩個單位同樣獲得85分佳績。

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「小龍女」展個人風格

「小龍女」龍婷獻唱殿堂級歌手甄妮的《魯冰花》，小龍女今次成功搣甩不少鄧麗君的影子，周國豐聽畢笑言：「網友成日執着於我話你似鄧麗君，今日係個好開始，你嘅《魯冰花》版本有龍婷嘅elements。」

張佳添說：「畀到驚喜我，你今日對聲音嘅掌控係最細緻嘅一次，你係以技巧取勝，你控制得比以前更加好，聽到有故事同埋有龍婷。」

「雙李」表現超水準

「二家姐」李思林及李佳這個組合，則獻唱《Ocean Deep》＋《愛是無涯》，在導師韋綺姍嚴厲教導下，「雙李」一唱一和非常合拍，兩人完成演出後贏盡全場掌聲。

伍仲衡說：「我啲分主要係畀李佳啲和音，唱和音唔搶係好難，兩個人把聲好blend，李思林今日真係進步咗，之前聽你唱歌係好驚，爆嗰啲位係爆唔到嘅，依家開始有少少穿透力喇！」

蘇永康則說：「兩位說故事非常到位，同埋你哋兩個咬字好好，睇到好多Rita（韋綺姍）嘅影子，佢嘅家族為香港樂壇做咗個好好基礎。」

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梁愷庭被狠批 終出局被淘汰

鮑聖光、梁愷庭及曹敏寶獻唱《Desperado》＋《不如不見》，這個組合一開始便遇上阻滯，皆因分組後的一日，梁愷庭便因要外遊探老爺和奶奶令三人無法面對面夾歌，只能靠視像隔空練習，最終表現麻麻僅得66分成為全晚最低分。

當中梁愷庭更遭張佳添狠批：「梁愷庭唱時令成首歌嘅音調去到好奇怪嘅位，因為你鼻音好重同埋個口冇擘大，你嗰part係完全唔知發生緊咩事。」蘇永康則替鮑聖光感到可惜謂：「你聲音嘅厚度演繹呢首歌應該係好好，但個key攞錯咗。」

完成「摯親暖歌＋雙語情歌」PK賽後，蔡立兒率領的紅組、韋綺姍率領的藍組及彭家麗率領的綠組，分別獲得141分、158分及163分，最低分的紅組要淘汰一位成員，經過評審團及紅組導師蔡立兒商議後，最終宣布梁愷庭被淘汰。

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