【大師圓寂】佛光山星雲大師生前積極推廣教育平等 為教育捐盡個人財產

▲ 星雲大師圓寂，生前推廣教育平等。(圖片來源:佛山光)

佛光山今日(6日)宣佈開山宗長星雲大師於昨日(5日)下午5時於台灣安詳離世，星雲大師生前積極推動青少年及兒童教育，著重為社會造就人格思想健全、身心平衡發展的新世代。在台灣建立幼稚園至大學院校，提倡用佛教對人心的淨化，並融入到兒童和青少年的成長教育當中。

星雲大師俗名李國深，1927年8月生於江蘇江都縣，12歲時隨著母親離鄉別井到南京尋找因戰亂而失蹤的父親，途經棲霞山時，一位知客師問他是否願意出家，他直覺答應 .，就拜住持志開上人為師，剃度出家，法名徹悟，號今覺。

影片推介:



星雲大師1949年遷居台灣後，在桃園中壢圓光寺修行，1967年在高雄大樹鄉破土建寺，定名為「佛光山」，在香港、馬來西亞、澳洲、印度等世界各地設置共16所佛教學院及逾300所寺院道場。

由於星雲大師少年時看盡兵荒馬亂下眾生間的骨肉分離，疾苦不堪，當佛光山剛開山時，雖然經濟拮据，有人偷偷把襁褓中的孩子放到山門口，也有人在市場撿到被遺棄的小孩，甚至是信徒的家庭有困難，也將孩子送到佛光山交給星雲大師，而他均毫不考慮，全部收養。

礙於收養兒童人數愈來愈多，星雲大師本著「不忍眾生苦」及「天下兒女都是我的兒女」的慈心，創辦育幼院，希望有緣的孩子都能有個安定的家，在良好的照顧及教育下成長。

星雲大師提倡「人間佛教」，透過文化、教育、慈善、媒體、兒童圖書等事業來發展宗教，除了佛教學院，還創辦了各級學校，包括幼稚園、小學、中學、社區大學，甚至在台灣、美國、澳洲、菲律賓等地創辦5所大學，又成立《人間福報》、人間衛視，成為首位創辦佛教電視台的台灣法師。

星雲大師幼年失學，一生積極推廣教育平等，認為教育可以改寫人生，利用寫書的版稅，設立信託教育基金，資助清貧學生由幼兒園到博士獎學金，並其獨門書法「一筆字」賺到的稿費及潤筆費，投入獎學金。

為減輕學生經濟負擔，其創辦的佛光及南華大學雖是私立學校，學雜費卻比照公立大學標準；星雲大師星雲大師提倡的「做好事、說好話、存好心」三好運動，創辦全球16間佛教學院及50多間中華學校。

以「天下的兒女都是我的兒女、天下的父母都是我的父母」的無私奉獻，正是佛陀精神的真諦、人間佛教的落實。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T



責任編輯︰王明芳