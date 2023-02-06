【孩子想法】比起家中堆滿玩具　小朋友更想與父母一起玩樂

▲ 小朋友家中堆滿玩具也比不上與父母一起玩樂。（iStock圖片）

不少家長都會因為怕小朋友沉迷玩樂而忽略學業、影響成績，繼而過度限制小朋友玩樂的時間及機會。其實，無論大人或小朋友都可以透過玩樂建立自我、幫助自己成長，而良好的「玩樂模式」更可以培養關係，是建構幸福家庭的一步。

家福會推出的「玩家PLA-mily」計劃，正是相信有得玩、識得玩的家庭是幸福的。計劃透過公眾教育活動幫助香港家庭發掘更多玩樂資源，助家長學習如何與小朋友玩樂，提升家庭的幸福感。計劃其中一個重點活動，是上門收納服務，我們與收納師一起到訪參加者的住所，進行家居收納。即使屋企大小不能改變，但控制及維持居住環境的舒適度，透過改善空間及環境，各人都可以享受在家生活及玩樂的時光。

今次在招募及篩選參加者的過程中，我們發現每個家庭都有屬於他們的故事。無論家居面積大小，其共通點都是家中堆滿玩具及雜物，部分家庭根本不夠空間去玩，又或者有些玩具只玩了一兩次，甚至未拆開包裝，這些現象都值得我們反思「買咁多玩具係咪真係玩得晒呢？」

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在一次進行家訪時，我們問小朋友最喜歡哪一件玩具？小朋友在眾多玩具中挑選了足球，然後望向窗外的公園。小朋友重視的不是玩具的數量，而是希望與爸媽到公園玩足球，有更多與父母相處及玩樂時間。

大部分報名的家庭除了家居環境凌亂外，背後亦都隱藏着一些問題。例如過度買玩具給小朋友，這有可能是滿足家長自己的購物慾，又或者是希望用玩具去填補自己沒有時間陪小朋友的缺失，這些現象都不利小朋友的成長與發展，甚至影響家長的身心健康。要建立良好的玩樂模式，其實是由父母與小朋友一起尋找適合自己的玩樂空間及玩樂方法開始。即使新春已過，仍鼓勵大家把握機會與家人一起大掃除，一同建立屬於你們的玩樂空間，享受優質的相處時間。

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