【照顧者】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

▲ 照顧腦癱兒29年，好媽媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力。

每個媽媽都希望自己的孩子能健康長大，但有時上天開了玩笑，媽媽又要如何擔起照顧折翼天使的責任？今年踏入30歲的嘉明，自小患有大腦麻痺症，日常生活都需依靠他人幫忙。已年近6旬的媽媽，至今仍不辭勞苦照顧兒子，未曾抱怨過一句；究竟是怎樣的信念支持著她？

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出世時臍帶纏頸致殘

1992年在東莞出世的嘉明，生產時因臍帶纏頸，一度須住進溫箱。媽媽不久被醫生告知，兒子患有腦癱症。從這一刻起，媽媽便踏上揹著兒子四處求醫之路。嘉明有一個比自己大2年的姐姐，媽媽回憶，女兒在8個月時已學會走路，但嘉明到1歲多時連坐著都不會，只能躺在床上。而在四處求醫的過程中，曾有醫生問過媽媽，有沒有考慮不要兒子。媽媽這樣回答：

我反問醫生，「不要他」的意思是什麽？他們只表示「醫院會幫忙處理」。我説，我不會不要他。

後來，嘉明隨媽媽申請單程証來港。媽媽帶他到母嬰健康院做智能測驗，結果顯示嘉明智力正常，但四肢肌能發展受阻。經轉介，嘉明再到南葵涌醫院兒科專科求醫，醫生表示嘉明有痙攣問題，安排他做物理治療、言語治療等。於是，媽媽每星期揹著嘉明去做3次治療；不做治療的日子，媽媽也揹著他到處奔波。

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家人給予支持

日子一天天過去，嘉明慢慢長大，學會了走路。約8歲時，負責治療嘉明的骨科醫生說，嘉明需要進行大手術，否則再長大些，雙腳就會因力量不足無法行走。於是，嘉明在9歲時第一次進行了「放筋手術」，再做脚腕矯形手術——腿部上螺絲，石膏打到膝蓋處，術後40日才能拆除石膏。10歲時的暑假，嘉明的另一隻腳進行了同樣的手術。媽媽回憶，家人在這段時期給了不少支持：

當時家裏的親戚在大陸，也輪流來服侍他；去廁所要搬搬擡擡。我哥哥見我揹著嘉明辛苦，也會幫我抱，他一直都幫忙照應很多。後來嘉明13歲時候，做手術拆掉了腳上兩個螺絲，我爸爸也一起幫忙照顧。有時女兒也會幫忙煮飯，照顧嘉明飲食。丈夫年紀大了，平時和嘉明去街，也可以幫忙照應一些。

兒子校内外表現活躍 令媽媽欣慰

媽媽表示，在嘉明幼兒園到中學期間，她都照顧得很辛苦。直到嘉明約14歲時，他們搬到了大一些的環境居住，出入才變得比較方便。而嘉明在特殊學校完成中學課程，活躍的表現也讓媽媽感到欣慰：

他在學校很活躍，有活動就參加。有港隊教練還到他們學校，選中了他在09年去日本參加殘奧會比賽。他很擅長硬地滾球運動，贏過很多獎牌。學校也讓我放心，讓他自己活動。他反而還會落樓到馬會買馬，經常認識朋友。一些叔叔和他聊天，給他貼士。有時和他出去，他會和那些叔叔打招呼，我很驚訝嘉明會認識他們。

除了體育運動，嘉明在畢業後也積極進修、找工作。他修讀過平面設計課程，在香港復康會、東薈城停車場工作過，也做過電話接線生。疫情期間，嘉明也會用電腦上課，增值自己。可惜一直無法獲得新的工作機會，即使不斷向勞工處遞交申請，也始終不獲回覆。

但幸好，嘉明一家獲得社工支援，參與了耀能協會「樂在照顧」計劃。計劃為他們申請各種社區資源上提供協助，嘉明媽媽也透過計劃參與不同活動，學會如何減壓放鬆，及學習放手讓兒子獨立成長，並學到更多照顧技巧，避免令自己受傷。而嘉明亦透過計劃參與更多培訓課程，學習與人相處、面試技能，更獲得實習工作機會，發揮設計天份，為中心設計刊物。媽媽表示，獲得支援後，感覺開心了很多。社工隨時都會接聽電話，樂意幫忙解決很多問題，讓嘉明媽媽避免鑽牛角尖。她希望，政府能撥放多些資源給這樣的照顧者中心，幫助更多照顧者情緒和殘疾人就業問題。

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1個信念支撐照顧決心 盼望兒子自立

如今，媽媽已年近60歲，多年來不僅要全職工作，甚至早夜輪班掙錢，同時要照顧兒子，打理家中大小事務，照顧壓力不言而喻。但是，當媽媽想起過去那段日子，她只淡淡表示：

我不覺得是壓力，只覺得有很多事要做，一件接一件，覺得很累。什麽原因令我堅持？因為他是我的兒子呀。是自己的孩子，當然多辛苦都要照顧他，這是我的責任。

講到對兒子的期盼，媽媽表示，期望他身體健康，將來可以自立照顧自己，因父母都有老去的一天。而媽媽的堅毅，嘉明亦深深體會到，他窩心擁抱媽媽，向她致謝：

多謝媽咪，一路以來照顧我咁多，沒您就沒我！

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記者：張沛