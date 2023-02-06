【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚

情侶間價值觀相近好重要！台灣一名男子近日在網上分享，稱與女友交往5年，對方條件完美，且對他非常好，唯獨有一樣缺點，嚇到他不敢結婚。

該名男子近日在Dcard發文，稱女友各方面都好，聰明、漂亮、收入不錯，平時也對他很用心，不過近日聊起結婚話題時，卻讓他猶豫是否走入婚姻，

唯一最大的缺點，就是她物慾超級高。

該男子透露，女友幾乎當月光族，買袋、衫 、護膚品、美容、美甲、出遊吃高級餐廳等，都是花錢不手軟，本以為她賺得不多，所以花光很正常，豈料經他深入了解後，原來女友月收8至9萬元新台幣（約2萬至2.3萬港元） ，但存款不到20萬元新台幣（約5.2萬港元），

賺這麼多...為什麼不存一些起來？

該男子稱，自己本身收入也8至9萬新台幣，每月都能存3至4萬，目前存款也有破百萬新態比。而女友主張沒有負債，也都是花自己的錢，「把錢拿來享受生活有什麼不對？」

該男子直言，結婚成家處處會用到錢，「不先未雨綢繆...我會很沒有安全感。」女友則認為，「你已經存那麼多了，為什麼要擔心錢的事？我的用錢觀就是這樣子，而且我也不是沒存款，只是少了一點，我也從沒亂花過你的錢啊！」上述一番話讓男子對結婚感到畏懼，「萬一婚後...她還是不存錢，不就代表只有我在為家裡存錢？」

針對金錢價值觀沒有共識，男子坦言，不想有計較的心態，但又感覺不平等，假若結婚後，「她真的急用錢，我怎麼可能不給錢？這個婚到底該不該結...都談了5年了也不能再拖了。」

貼文引起網民熱議，大批網民稱，情侶間金錢觀念都很重要；有網民稱，雙方應考慮清楚，是否可結婚，因為家庭存錢出力，雙方都需要共同努力「真的要討論出共識，確定了再結婚比較好，我也是存錢派，完全不能接受另一半不存錢」。

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責任編輯︰王明芳