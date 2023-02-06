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【給十九歲的我】張婉婷及阿佘獲邀擔任嘉賓　港大電影講座因「無法預料情況」叫停

社會 17:51 2023/02/06

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電影導演張婉婷及其中一名被跟拍女生原定獲邀擔任港大講座嘉賓。（資料圖片）

以英華女學校重建作背景、花10年攝製紀錄片《給十九歲的我》引發關於拍攝手法及放映安排的爭議，其中2名電影主角女生的自白及訪問文章昨日刊出後，電影今起立即停止公映。原定周三（8日）在港大舉行的電影講座，亦宣布因應「無法預料的情況」，延期直至另行通知。

有關講座原定於周三晚上在港大校園舉行，並由港大比較文學系學者主持，處於風波「風眼」的英華女校校友兼導演張婉婷，以及昨日有份透過傳媒訪問表達不滿的其中1名電影主角「阿佘」（佘麗薇），均有份擔任講座嘉賓分享。惟按港大今日向已報名登記的參加者發電郵宣布，有關講座將延期舉行，直至另行通知，未有公布可能復辦的日期。

電影攝製團隊跟拍多名主角女生的手法，以及電影公映的處理手法等，均備受爭議。除了早前發聲的其中2名主角，今日再有第3位主角在社交平台發文，指早前是在被攝製隊誤導的情況下，才答允簽署有關電影放映的同意書。而張婉婷今早亦透過電台節目公開向早前表態的主角阿聆致歉。

港大講座原定於周三（8日）舉行。（講座宣傳海報）

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責任編輯：馮琪雅

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