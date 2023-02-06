【腦出血】心內膜炎引發腦出血休養2年半　清原翔30歲生日IG突發全黑相

▲ 日本新進男星腦出血歷經3次大手術，消失幕前2年半生日IG上載「全黑畫面」。

新一代日本男星清原翔，曾演出日劇《東京愛情故事2020》、《戀愛可以持續到天長地久》而打出知名度。正值事業起飛之際，清原翔在2020年卻不幸感染性心內膜炎，造成腦出血，至今已消失幕前超過2年半。不過上周四（2日），適逢30歲生日，清原翔竟然罕見地更新IG。雖然上載的是全黑畫面，但內文卻是向粉絲報喜，指當日不能行動的身體，現在已見到「希望」。

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睽違2年，清原翔趁生日在IG發文，透露2年前病倒後的心路歷程。清原翔指，在2020年6月12日，他因為感染心內膜炎導致腦出血而昏迷，經歷過3次大手術，現在仍然需要每天進行復康治療。由於距離復出仍然有一段距離，因此他亦分別對經紀公司、廣告商和助理的體諒表示謝意。同時亦提及持續為他送暖、護身符和信件的粉絲道謝，

在我快要崩潰的時候，我只能謝謝你。

文未清原翔也交代自己的身體現況，稱他在病發初期身體是完全不能行動，但慶幸，在經過漫長的復康治療，目前終似乎終於看到希望，又承諾自己會繼續努力，

我的身體和精神都很好，希望能盡早跟大家見面，我會繼續加油。

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本港牙醫趙創波曾受訪指出，醫學界曾發表了一篇有關歐美國家心內膜炎的文獻，提及每10萬人中有約3至10人患心內膜炎，死亡率達兩成，但當中有一半病患者不知自己患病；以他所知，本港亦曾出現類似個案。

他提醒，以下數種病人屬心內膜炎高風險族群，接受牙科治療前應將自己的病歷告知牙醫，包括：

先天性心臟病，例如心漏、心瓣缺損

風濕性心臟病

曾進行心臟手術，例如修補心瓣

曾進行器官移植

長期服用抗癌藥物如類固醇等

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責任編輯：羅嘉欣