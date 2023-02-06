【全面通關】議員兵分多路實測過關流程　快速通關靠一招︰提前做健康申報

▲ 港人經羅湖口岸北上。（陳靜儀攝）

本港與內地今起全面通關，署理行政長官陳國基和多位局長前往羅湖口岸視察，形容整體運作有序、順暢。

多位立法會議員亦實測過關流程，視察過關情況，最受歡迎的是第二階段才開放的蓮塘/香園圍口岸以及羅湖口岸。

立法會議員各有不同見聞和體驗，但他們和陳國基一樣，都提醒市民過關前要預先登入內地「出入境健康申報」網頁，或通過微信小程序「海關旅客指尖服務」完成健康申報，令過關更暢順。

鄧家彪體驗一小時離港又回港

蓮塘/香園圍口岸今起正式啟用，民建聯立法會議員梁熙、劉國勳，工聯會立法會議員鄧家彪均經此過關。劉國勳指，自己從粉嶺乘搭城巴B7路綫，大約15分鐘便到達香園圍口岸，形容口岸的設計亦與落馬洲/福田口岸相似。過完內地關後，穿過商業城便是深圳鐵路站，附近亦有大型公交站，方便到內地不同地方。

鄧家彪則在早上7點半體驗「一小時離港又回港」，無論到深圳還是回港都收到小禮物，其中深圳方送上紅玫瑰和消毒禮包，回港時旅發局則送上迪士尼等小禮物。鄧家彪說，過關時，關口人員熱情地協助他完成健康申報，又說若無智能手機，他們會用自己手機協助出碼。

▲ 鄧家彪乘坐B7到香園圍口岸。（鄧家彪FB圖片）

張欣宇︰羅湖口岸增24部黑碼查驗機

至於羅湖口岸，早前指出「黑碼」成過關最大樽頸的新界北立法會議員張欣宇稱，自己在上水月台已留意到港鐵安排職員，協助準備過關乘客登記。他說，內地海關在羅湖口岸加裝了24部臨時查驗機，不過，他預計，在人流高峰期，黑碼查驗仍可能成為整個流程的樽頸。

劉國勳則說，整個過程非常順暢，與疫情前沒有太大分別，只是需要填寫健康申報碼，由上水上車到羅湖過關，10分鐘內已經過關了。不過，他提到，回程時，見到不少跨境學童在排隊，羅湖口岸亦做了人流管制，雖然需時輪候，但過程算暢順，建議留意人流情況，有需要重新安排跨境學童專道。

▲ 口岸工作人員幫助市民做健康申報。（張欣宇fb圖片）

江玉歡、吳傑莊結伴赴深嘆宵夜

另外，九龍中立法會議員楊永杰今日乘達高鐵回內地出席政協會議，雖然高鐵人流較多，但過關非常暢順，乘達的列車座位約9成滿。

不過，最迫不及待體驗通關的，要數選委界議員江玉歡和吳傑莊。二人在元宵夜相約一起在午夜12點後經皇崗口岸過關，成為「三年零兩日」的第一位客人，二人更在深圳嘆完宵夜再回港。

▲ 吳傑莊與江玉歡一同北上。（江玉歡Fb圖片）

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記者：趙居逸