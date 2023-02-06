【免予起訴】涉中環煽動非法集結　劉頴匡否認兩罪免予起訴

▲ 劉頴匡涉中環煽動非法集結案，今於區域法院獲免予起訴。資料圖片

前民間集會團隊召集人劉頴匡於2020年1月在中環遮打花園發起「天下制裁集會」，其間向警員拋擲油漆，集會隨即終止，惟及後有示威者追打警員，劉與另外4名男子被捕。劉今（6日）於區域法院否認煽惑他人參與非法集結等兩罪，控罪獲存檔法庭，免予起訴。另兩男承認暴動等罪，餘下兩名被告否認控罪明（7日）續審，控方屆時將讀出開案陳詞。

被告為劉頴匡（29歲）、李旭熙（22歲，學生）、陳國榮（36歲，運輸工人）、楊皓泓（21歲，無業）及黃家熙（21歲，學生）。

劉否認煽惑他人參與非法集結、拒絕服從高級督察命令罪，控罪獲存檔法庭，免予起訴，即毋須接受審訊。楊、李則否認暴動、蓄意傷人及串謀蓄意傷人罪受審。

陳承認於遮打花園參與暴動及蓄意傷害警員，否認於長江中心外暴動及串謀蓄意傷人受審，黃承認於長江中心外參與暴動，另被控的串謀蓄意傷人罪則獲存檔法庭。其餘兩人則不認罪受審。

案情指，警方應劉穎匡申請，就2020年1月19日於港島區進行的遊行及集會批出「不反對通知書」。高級督察蔡棟雄於遊行當日下午時分到達遮打花園就集會進行聯絡工作。

在集會期間，警方在集會現場附近拘捕了數名人士及在他們身上搜出可疑物品，如裝有易燃物品的瓶子等。在終審法院外的閉路電視亦被噴上漆油破壞，有示威者拆走遮打花園的欄杆及向在場警員拋擲油漆。

蔡隨後收到指揮中心指示要終止集會，遂與劉到別處傾談，遭劉拒絕並要求蔡出示委任證，不久劉亦宣佈集會中止。及後有約50名示威者走近包圍著蔡及其他3名警員，有人開始帶頭叫囂。

其間有人向蔡吐口水，陳、楊等人亦開始襲擊蔡及其他警員，他們被襲擊至倒地，蔡的頭部被打至流血，隨後逃跑至長江中心門外，但陳等人仍在追趕。

2019年1月19日約4時半，黃於長江中心逃跑時被截停及以非法集結罪名被拘捕，警誡下黃保持緘默。 黃於被捕時身穿黑色長衫及長褲，戴有透明護目鏡及防毒面具等 。

2020年3月1日，黃另就傷人罪被捕， 警誡下承認，當時黃聽到有人叫「打狗呀」，於是便跟隨朋友走向長江中心，當時有黑衣人包圍著警員，他亦在包圍的人群中，黃承認當時是有意圖襲擊警員，但因防暴警員到場而未能出手。

陳於2020年3月11日被捕，警誡下承認曾在遮打花園踢向1名警員，因劉要求蔡出示委任證，因此有人包圍著及襲擊警員，期間他上前踢了1名警員。陳另於警誡錄影會面中指認出自己曾在遮打花園內出現，及後走向長江中心。

案件明（7日）續。

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記者：梁錦麟