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【消費新聞】「虎年十大消費新聞」選舉 膠袋徵費居10大消費新聞首位

休閒消費 18:59 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

由消費者委員會主辦的「虎年十大消費新聞」選舉二月六日公布結果，共獲4,750人投票。影響全港市民的新膠袋徵費以3,463票登上榜首，多宗與疫情相關的新聞均進佔十大，其中5 宗涉及快測包、航機安排、消費券及商戶結業；另外有2宗與網購相關，包括網購騙案急增及演唱會售票網擠塞。另外，小童不慎撞跌大公仔模型，商戶索償3萬元事件，亦以 3,315 高票獲選為第2位，同時獲公眾投選為「最離譜」消費新聞。

「十大消費新聞」結果公布暨頒獎典禮事隔兩年再次假消委會總部舉行，消委會主席陳錦榮致辭時表示：「我們衷心感謝市民多年來的支持，大家踴躍投票，選出十大消費議題，令我們十分鼓舞。」 膠袋徵費實施多年，去年12月31日起由5毫增加至1元，希望消費者進一步減少使用膠袋。「膠袋徵費加至1元，冷凍食品不獲豁免」以3,463票榮登榜首，得票率佔總投票人數達 73%。

而去年有男童不慎挨跌玩具店的大公仔模型，其家長被商戶要求賠償 3 萬元。在網民熾熱討論下商戶最終向事主退款和致歉。事件以3,315票獲選為第2位，同時被選為「最離譜」消費新聞，得票率佔總投票人數達 70%。

此外，不少跟疫情相關的新聞都進佔十大，其中消費者搶購快速抗原測試包，當時坊間有不良商戶趁火打劫、坐地起價。消委會隨即於3月，推出快速測試包的網上認可名單搜尋器，讓消費者可以快速查證產品是否符合相關認證。「快測包質素問題多收48宗投訴 消委會推網上搜尋器一查即知認可名單」以3,008票獲選為虎年十大新聞第6位，以2,120票獲選為「最抵讚」消費新聞。

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而航空旅遊業有兩則新聞分別佔第 3 和第 7 位，『0+3 』生效首月出境人數增 7 成，香港快運突取消多班已售機票航班」以3,199票位列第 3 位。第 7 位與較早期的熔斷機制令到部分航班取消有關，不少外傭無法來港，供應緊張，相關新聞獲2,847票。為進一步刺激消費，政府推出第二期的電子消費券並增設支付平台，讓消費者能在家消費，相關新聞獲得2,682票，位列第 8 位。

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排名第5是「MIRROR 紅館演唱會首試實名制，開售日系統擠塞，門票歷時約 11 小時售罄」的新聞，得 3,020 票。至於虎年十大消費新聞的最後一則，是劏房業主因濫收水費而被判罰款，獲 2,583 票，更同時以 2,633 票獲選為「最大快人心」新聞，反映大眾都期望在法例保障下，消費者能獲得公平對待。

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