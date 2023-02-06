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【財案2023】九社聯促增「關愛隊」資助額至200萬元　新社聯倡竹篙灣隔離中心作青年宿舍

政治 18:51 2023/02/06

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九龍社團聯會、香港島各界聯合會、新界社團聯會就新一份財案提出建議。（關景騰攝）

政府擬在全港18區設「關愛隊」，荃灣和南區試行，資源配備上，每隊關愛隊兩年內可獲政府資助80至120萬元，不少有意申請者認為政府資助偏低。港九新界社團聯會今日提交財政預算案建議時，便呼籲政府「加碼」，其中，九龍社團聯會建議將兩年資助額增至至少200萬元以上。

九龍社團聯會、香港島各界聯合會、新界社團聯會今日會面財政司司長陳茂波，提交財案建議，九龍社聯和新社聯都提議政府要加大投放財政資源。

九龍社聯除了建議要增加兩年資助額至200萬元以上之外，又提議政府提供場地支援關愛活動，豁免社區場地租金，簡化行政程序等，並設立關愛隊支援中心。

新社聯理事長陳勇（右二）呼籲，政府要關愛「關愛隊成員」，加大投放財政資源。（關景騰攝）

新社聯理事長陳勇亦提到，抗疫中義工發揮重大作用，不乏義工自掏腰包，呼籲政府要關愛「關愛隊成員」，加大投放財政資源。

另外，新社聯副會長周轉香提議，竹篙灣隔離設施改作青年宿舍，形容是「天時地利人和」，她認為，迪士尼、機場都需要大量青年工作人員，而竹篙灣原本已是一個現成的住宿區，只需解決交通問題、補充生活設施就可入住，望政府採納。

香港島各界聯合會理事長蘇長榮則建議，政府應推動一些可帶動經濟發展的新動能，例如推動本港以人民幣計價的投資，以及創新科技的發展。

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記者：關景騰

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