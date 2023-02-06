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【給十九歲的我】張婉婷未有按正常途徑採訪李慧詩　體記協表示遺憾　

社會 18:55 2023/02/06

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（李慧詩ＦＢ）

香港體育記者協會今（6日）表示，對於張婉婷導演早前在訪問中提及於《給十九歲的我》拍攝期間，聲稱未持有大會採訪批准（permit）而進入單車場館採訪單車運動員李慧詩。協會表示，對於張小姐未有按正常途徑申領採訪證一事感到遺憾。

體育記者協會表示，一直以來，無論於國際賽事抑或本地賽事進行採訪，傳媒都需要向相關主辦單位申辦採訪證。

大型體育賽事如世界盃及奧運會，由於採訪人數眾多，主辦單位會為各個國家及地區設定配額，以控制場內採訪人數。過去本會跟國際奧委會，國際足協，以及國際體育記者協會一直有著密切聯繫。

體育記者協會指，本地傳媒同業一向恪守大會及主辦單位的採訪安排，包括申領採訪證件，混合採訪區的限制，張導演之行為，或會影響本地傳媒同業形象，以及令本地體育媒體於將來申請其他海外賽事時，可能令申領手續有更多無謂關卡。

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記者：陳展棋　

 

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導演 運動員 李慧詩

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