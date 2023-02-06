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【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台

政治 19:04 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李家超今日於沙特阿拉伯雅得一個科技論壇致辭，率先高呼「你好來自香港（Hello from Hong Kong ）」。(李家超Facebook圖片)

行政長官李家超繼續沙特阿拉伯訪問行程。他於一個科技論壇致辭，提到香港已經開放以聯通世界，與內地往來今日恢復正常，「香港再次登上舞台（Hong Kong is on stage again）」，上周推出「你好，香港！（Hello Hong Kong）」計劃，歡迎世界重回香港，並在結尾提到，「希望很快可以在香港見到各位，並向你們講你好（ Ladies and gentleman, I look forward to see you all in Hong Kong, and to say hello to you in Hong Kong soon.）」。 

李家超今日於沙特阿拉伯雅得一個科技論壇致辭，率先高呼「你好來自香港（Hello from Hong Kong ）」，台下報以掌聲，李家超亦停頓以微笑回應。他表示，香港被疫情困擾3年，香港已經開放以聯通世界，與內地往來今日恢復正常。他指，香港再次登上舞台（Hong Kong is on stage again），上周推出「你好，香港！（Hello Hong Kong）」計劃，派出50萬張機票，去歡迎世界重回香港。他提到香港的獨特優勢，具有國家支持並聯通國際，又指「香港是一帶一路的重要門戶」，並介紹「香港科技發展藍圖」。

他在結尾強調，「希望很快可以在香港見到各位，並向你們講你好（ Ladies and gentleman, I look forward to see you all in Hong Kong, and to say hello to you in Hong Kong soon.）」 。

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責任編輯：區綽彥

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