【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台

▲ 李家超今日於沙特阿拉伯雅得一個科技論壇致辭,率先高呼「你好來自香港(Hello from Hong Kong )」。(李家超Facebook圖片)

行政長官李家超繼續沙特阿拉伯訪問行程。他於一個科技論壇致辭,提到香港已經開放以聯通世界,與內地往來今日恢復正常,「香港再次登上舞台(Hong Kong is on stage again)」,上周推出「你好,香港!(Hello Hong Kong)」計劃,歡迎世界重回香港,並在結尾提到,「希望很快可以在香港見到各位,並向你們講你好( Ladies and gentleman, I look forward to see you all in Hong Kong, and to say hello to you in Hong Kong soon.)」。

李家超今日於沙特阿拉伯雅得一個科技論壇致辭,率先高呼「你好來自香港(Hello from Hong Kong )」,台下報以掌聲,李家超亦停頓以微笑回應。他表示,香港被疫情困擾3年,香港已經開放以聯通世界,與內地往來今日恢復正常。他指,香港再次登上舞台(Hong Kong is on stage again),上周推出「你好,香港!(Hello Hong Kong)」計劃,派出50萬張機票,去歡迎世界重回香港。他提到香港的獨特優勢,具有國家支持並聯通國際,又指「香港是一帶一路的重要門戶」,並介紹「香港科技發展藍圖」。

他在結尾強調,「希望很快可以在香港見到各位,並向你們講你好( Ladies and gentleman, I look forward to see you all in Hong Kong, and to say hello to you in Hong Kong soon.)」 。

責任編輯:區綽彥