【It is Possible】小太空人訓練計劃復辦接受報名　招募7至11歲小童參加爭奪美國之旅

▲ 「萬通保險小太空人訓練計劃」停辦3年後復辦，現正招募7至11歲小朋友報名參加。（有關機構提供相片）

由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」停辦3年後復辦，現正招募7至11歲對太空有濃厚興趣的小朋友報名參加。凡於3月31日或之前成功報名，都可獲贈限量版太空禮品一份；而最後出線的8位萬通保險小太空人，將於暑假期間遠赴美國展開為期9天的「太空探索之旅」。

「萬通保險小太空人訓練計劃」創辦於1999年，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃。藉著獨特且新穎的培訓方式，計劃旨在提升小朋友對科技及航天知識的興趣，更希望培養小朋友不畏困難、突破自我的個性，讓他們發揮「It is Possible!」的精神。

在過去廿多年來，計劃一直深受小朋友和家長歡迎，同時獲得港澳各大學校長及社會賢達支持，至今已成就了150位小朋友的星空夢想。

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萬通保險行政總裁葉嘉年表示：「我們衷心感謝各界一直對『萬通保險小太空人訓練計劃』的熱忱支持。作為盡責的企業公民，萬通保險一直積極回饋社會，並藉著全力支持這個別具意義的社會公益活動，透過全面、嶄新和獨特的培訓方式，激發小朋友的潛能，鼓勵他們活出『It is Possible!』的精神，積極自信地接受挑戰，實現夢想！」

計劃遴選分為3個階段，考驗參加者的創意、太空知識、體能、溝通能力和自信心等。而最後8位脫穎而出的萬通保險小太空人，將聯同一名家長於7月前往美國亨茨維爾太空訓練營（Huntsville Space Camp）接受模擬太空人訓練，然後再啟程到佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）參觀，並會與曾經執行太空任務的美國太空總署太空人見面，了解太空人的工作和生活情況。

▲ 最後出線的8位萬通保險小太空人，將於暑假期間遠赴美國展開為期9天的「太空探索之旅」。（有關機構提供相片）

「萬通保險小太空人訓練計劃」遴選程序

報名期 1月至3月

- 申請人須於網上報名，同時提交一條不超過3分鐘的自我介紹及創意作品展示短片，和一張最能表現申請人及同行家長感情的親子近照。創意作品主題為「It is Possible!」，形式不限，例如中文或英文寫作、詩作、畫作、歌曲創作、模型創作等。

第一輪遴選 4月中旬

- 入圍的申請人將獲邀親臨萬通保險辦公室遞交創意作品及親子近照。

第二輪複選 5月13日

- 50位入選的申請人將進行體能、太空知識及溝通表達能力測試，並會選出20位準小太空人進入最後的面試。

第三輪面試 6月10日

- 20位準小太空人與同行家長將接受名譽贊助人及評判的面試，當中8名脫穎而出的小朋友便會成為本年度的「萬通保險小太空人」。

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責任編輯︰林綺玲