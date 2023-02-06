【著數優惠】麥當勞即日起再送５萬份美食　今晚8點起開搶

▲ （麥當勞提供）

麥當勞表示，早前首度推出一連十日美食震撼優惠，免費送出合共 10 萬張經典美食的電子換領券。有見大家反應熱烈， 麥當勞決定再度加碼送出 5 萬份美食，誠邀大家新一年「去麥記 lor？」。

由即日起至 2 月 10 日，麥當勞誠意送上 以下經典美食：

2 月 6 日 原味麥炸雞一件 10,000 2 月 7 日 麥樂雞 (4 件) 10,000 2 月 8 日 魚柳飽一個 10,000 2 月 9 日 脆香雞翼 (2 件) 10,000 2 月 10 日 新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 10,000

參加方法與早前相同，只需於活動推廣期內（6至10日）每日到香港麥當勞官方Instagram 帳號 及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加「加碼！去麥記歎免費美食 lor？」活動，但活動只供於早前從未在 1 月 26 至 2 月 4 日期間參與「去麥記 lor？」活動的顧客參加。即睇參加步驟:

1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk） 2. 到每日指定活動貼文內留言「去麥記歎（當日主題美食）lor？^^」 3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。 每日首 10,000 位合資格參加者的 Instagram 帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥 當勞 App 登記電郵，即可於 2 月 17 日或之前於麥當勞 App 內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑 券免費換領美食。

麥當勞表示，首日「加碼！去麥記歎免費美食 lor？」活動貼文會於今天（6 日）晚上 8 時推出，其後4日活動推廣期間麥當勞官方 Instagram 帳號會每日不定時更新。

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責任編輯：陳展棋