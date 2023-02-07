【毒舌大狀】與廖子妤王丹妮拍「多人運動」感尷尬　栢天男講明不揀靚女做女友

▲ 栢天男這位男神是怎樣煉成的？

由黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》票房衝破8000萬，打入香港華語電影票房三甲之位，口碑極佳。飾演廖子妤入贅老公「鍾京頤」的栢天男（Adam），在戲中周旋於正室廖子妤與情婦王丹妮之間，可謂豔福無邊。

其實在《毒舌大狀》，與廖子妤及王丹妮更「多人運動」的激烈場面，可惜在上映版本卻被刪掉。對於未見街的「三人行」片段，Adam接受TOPick訪問時揚言未拍過如此激烈的床戲，希望票房再創佳績時重見天日。

【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功 Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】

▲ 三人行的「多人運動」場口被刪剪。

【毒舌大狀】栢天男澳洲來港苦練粵語 被封「翻版金城武」入行至今零緋聞

栢天男展紳士風度

怕醜仔Adam直認拍攝時感尷尬：「拍過吻戲、床戲，但『三人』在現實中想也沒想過吧，所以僅發生於此故事中。」由於拍攝前未知尺度如何，他做足功課參考美國電影《Wild Things》取經，亦幸獲吳煒倫導演事前為他們身、心理作輔導，最後僅拍了數take便完成。

事後三人互發短訊讚專業，正面鼓勵對方，續說：「拍這些場口一定不能說笑，要很認真。既不能像木頭般不說話，又要令氣氛舒服。而且必須看她舒適於甚麼，拍前已跟她們說若感到不舒服，不要理會導演，先跟我說。」盡顯紳士風度，難怪兩位女演員拍得安心。

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與「神」對話

首次跟子華神合作的Adam，大讚對方是一位「非常非常好」的前輩，不但鏡頭前後大方分享演藝心得，還十分提攜新一代的演員：「他可以不跟我聊天的，但每天都與我分享他的經驗。他喜歡先跟對手交流，這樣拍攝會更順暢，尤其是我跟他的法庭對手戲，需要很精準。」

這場戲看著「子華神」猶如遇見神一樣，發出光芒，又形容對方拍攝後似耍完功夫，消耗不少體力：「他演這場戲後變得虛弱，感覺像神跳了出來，花了很多能量和腦汁。」

▲ （Instagram圖片）

他並揭子華神在拍攝時有不少爆肚金句，口才了得文采好，讓他學習了不少。希望將來再有機會合作，盼與對方「同一陣線」。

Adam自認性格內斂跟「鍾京頤」有相同處，可將生活上的特徵代入角色。「鍾京頤一角有很多內心戲，可以說我有兩個角色。平日是外向的整容醫生，但走進法庭後變成計算的人。」故演出時需培養情緒，坦言有感壓力，幸早已拍攝了案發經過的場口，才容易幫助入戲。

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多謝霸凌者？

別看男神高大威猛，澳洲長大的他原來曾歷校園欺凌，Adam認為是性格內斂所致：「他想跟你聊天，但你不想，他便整蠱你，相信很多人也經歷過（欺凌）。」

當時年僅14歲的他被同學扔石頭導指頭破血流，令其整個中學生涯不敢乘搭巴士上學，寧願花45分鐘步行回校，目的是遠離人群。

是否因華人緣故而遭受欺凌，Adam坦承當地人對華人有偏見：「非百分百肯定，但我身邊有華人跟澳洲人成為好友，甚至結婚。可能我的性格內斂，就算放任何標籤也一樣會這樣做。」

他直言至今仍未走出陰霾，從中透露離開成長之地，因此他表示港工作的原因稱：「香港讓我感到舒適，至少不用擔心這事情。」坦言以前的穿衣搭配，到哪兒甚至哪個時段出外都會忌一忌，久而久之周末留家不出門成為習慣，看電影也選於平日的日子。

▲ （陳慧安 攝）

Adam以過來人身份分享建立自信的方法，首先必須要愛自己的「內在小孩」（inner child）。「沒自信時，我對自己皮膚顏色感到不滿意，頭髮、眼睛、自己的文化不滿意，連自己也不愛很難去結識朋友、溝通甚至工作，然後很多時還會怪責自己。」

回想初踏娛樂圈，不懂中文的Adam承認遇過很多障礙，沒自信到連胸膛也站不夠挺。最後幸獲多名戲劇老師教導兼提點，包括伍潔茵、梁榮忠、喬寶忠、已故藝人廖啟智等，教他如何豐富人生。

其中曾被梁榮忠及林雪看穿「底牌」：「他們是聰明人，看得出我有過經歷，把事看得透徹。」續說：「每一角色都能累積經驗，入行後經歷愈多演戲變化愈大，可以演得更立體。所以慶幸有過不快經歷，否則就沒有今天的我。」

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不拍拖的原因

有「翻版金城武」之稱的Adam擁有完美外表，又懂多國語言，是不少女士心目中的夢中情人。但入行至今從沒傳過緋聞，對愛情觸覺較遲鈍的他，最長試過單身長達6年。

別看Adam外表有型不羈，其實內裡藏著傳統思想，寧缺莫濫也不想隨便發展感情。

「憑實力單身」男神公開擇偶條件，希望將來找到一位靈魂伴侶，不用多說對方已明白的人，揚言不會找美女作女朋友：「必須溝通到，比起外在美更重要。外表是虛無的東西，我試過有過這類型的女友，整天只顧忙著外型，但我倆喜歡的東西卻不同。」

他認為大部分女生未必接受到自己男友拍「多人運動」的戲份，行外人更難理解。

▲ （陳慧安 攝）

現年40歲的Adam自認起步比別人慢，目前要先趕緊進度，以事業為先才談情說愛。

不諳中文卻勇闖香港影壇，由零開始學好廣東話、學習看中文劇本，不惜把劇本重新演繹抄出200至300頁筆記，當中不乏以圖畫來說明，是Adam獨有的背劇本手法：「用感情代入語言，衝破語言界限，因此我的中文才進步神速。」

他深信港產片在世界各地仍然有市場，希望以演員這個小小的崗位，留守香港影壇做好電影：「不只我一個，希望各地人再次認同香港電影是可以的！」

近年其有份演出的作品愈來愈多，人氣急升。孝順仔Adam希望賺到第一桶金後買樓送給父母，讓他們安享晚年，同時自己亦想擁有一部dream car，買到屬於自己的車位。

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場地：Mizu

記者：馮雪怡