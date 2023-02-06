【DSE2023】體育及音樂科實習考試打頭陣　4月筆試每日快測要求暫維持

▲ 體育科實習考試期間，每名考生考試前，考務人員會使用消毒用品清潔相關運動器材。（考評局網誌圖片）

2023年中學文憑試（DSE）體育科及音樂科實習考試，將於本月中率先開考，考評局今日（6日）開始派發上述兩科實習考試的准考證，學校考生會透過學校獲發准考證，自修生准考證則以郵遞寄出。考評局表示，雖然現時社會已逐步「復常」，但為保障考生及考務人員健康，體育科實習考試繼續要求考生在考試當日的快速抗原測試結果呈陰性才可應考。

文憑試筆試則會於4月21日開考，屆時考生每日快測、量體溫及填寫健康申報表等防疫要求，會否隨著社會復常而取消？考評局表示，會繼續密切留意疫情發展，與教育局、公共衞生專家及學界保持聯繫，如需調整考試及預防感染的安排，會盡快公布。

體育科實習考試將於2月18日展開，以體適能考核揭開序幕，其餘9個項目的考核將在3月底前陸續舉行；而音樂科實習考試則於2月20日舉行。考評局表示，感染新冠肺炎的考生不應前往試場應考，而且體育科實習考試對考生體能有一定要求，考生如因其他疾病而感到非常不適，亦應退出當日考試，並盡快求醫，並提醒因病缺席的考生，可按既定機制向考評局申請成績評估。

考評局今日發表網誌，提醒體育科實習考試考生，應在考試當日做好防疫「四部曲」，包括量體溫、做快測、填寫健康申報表，以及正確戴上口罩，正進行考核的考生可除下口罩，考生須自備口罩盒或信封，用作收納口罩。而每名考生在進行考核前，考務人員會使用消毒用品清潔相關運動器材，考評局亦會提供酒精搓手液供考生在考核前後使用。

量度體溫：考生如有發燒（耳探體溫達攝氏38度或以上），或急性呼吸道感染徵狀、突然喪失味覺或嗅覺等病徵，均不應前往試場，應盡快求醫。

進行快速抗原測試：考生須於評核當日進行快速抗原測試，如測試結果為陽性，則不應往試場應考。考生應把當天的陰性測試結果放在其准考證旁拍照以作紀錄，並於體育科實習考試期間保留有關照片，以便有需要時抽樣查核之用。

填寫健康申報表：考生須於評核當天如實填妥「考生健康申報表」。

正確地戴上口罩：在體育實習考試的試場內，包括報到及等候考核時，所有考生與考務人員均須正確地戴上口罩（口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴）。在考核期間，正進行考核的考生可除下口罩；我們提醒考生須自備口罩盒或信封，用作收納口罩。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅